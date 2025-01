Nel pomeriggio di oggi – giovedì 2 gennaio 2025 – andrà in onda su Rete 4 alle ore 16:50 la commedia western del 1975 intitolata Cipolla Colt: dietro alla cinepresa troviamo il regista Enzo G. Castellari – che per oltre 40 anni è stato uno dei film maker più apprezzati del panorama italiano, con pellicole come “La polizia incrimina, la legge assolve“, “Il cittadino si ribella” e “Quel maledetto treno blindato” -; mentre hanno firmato la colonna sonora di Cipolla Colt i fratelli De Angelis, conosciuti anche come il duo degli “Oliver Onions” che hanno lavorato in numerose occasioni con il regista, a partire da “Tedeum” (1972) e fino a “Colpi di luce” (1985).

Tom & Jerry, Italia 1/ Il film di animazione con Chloë Grace Moretz in onda oggi, 2 gennaio 2024

Il protagonista di Cipolla Colt è interpretato dall’attore italiano Franco Nero – diretto in diversi lungometraggi da Castellari, tra i quali ricordiamo il già citato “La polizia incrimina, la legge assolve” (1973), “Il cittadino si ribella” (1974) e “Il giorno del Cobra” (1980), affiancato dall’attore statunitense Martin Balsam – noto per la sua partecipazione a film cult come “Psyco” (1960) e “Colazione da Tiffany” (1962), da Sterling Hayden, conosciuto dal pubblico per il personaggio del capitano McCluskey ne “Il padrino” (1972); ma anche da Leo Anchóriz, Romano Puppo, Emma Cohen, Nazzareno Zamperla, Massimo Vanni, Duilio Cruciani, Manuel Zarzo e Dan van Husen.

Tutto per una canzone, Canale 5 / Il film di Natale con Becca Tobin in onda oggi, 2 gennaio 2024

La trama del film Cipolla Colt in onda oggi pomeriggio su Rete 4

Il film Cipolla Colt è ambientato in una piccola città di Paradise City dove giunge uno scaltro avventuriero, Onion, entrato in possesso di un terreno da un certo Foster morto in modo misterioso in un incidente: Onion – come suggerisce il nome – va pazzo per le cipolle e ha deciso di piantare in tutta la sua nuova proprietà esclusivamente questo ortaggio; ma un giorno scopre che la morte di Foster, in realtà, è stata causata da uno degli scagnozzi del facoltoso – quanto crudele – Petrus Lamb, proprietario di una delle compagnie petrolifere più importanti della zona, pronto a tutto pur di mettere le mani sui terreni utili per estrarre il prezioso oro nero.

Il gatto con gli stivali, Italia 1/ Il film con Antonio Banderas in onda oggi, 2 gennaio 2024

Intanto il nostro Onion protagonista di Cipolla Colt diventa amico di Pulitzer, responsabile del giornale del luogo, e dopo averne conosciuto la figlia se ne innamora: grazie a loro, e ai due figli della vittima, il protagonista riuscirà man mano a dimostrare la colpevolezza di Lamb e a farlo punire; ma purtroppo la presenza del petrolio nel terreno di Onion renderà impossibile coltivare le sue adorate cipolle.