La Belle Epoque/ Su Rai 3 il film con Daniel Auteuil e Guillaume Canet

La Belle Epoque, film di Rai 3 diretto da Nicolas Bedos

La Belle Epoque impreziosisce il palinsesto di Rai 3 per la prima serata di oggi, mercoledì 20 luglio 2022, a partire dalle ore 21:20. La pellicola è stata realizzata in Francia nel 2019 è distribuita nei cinema italiani dalla I Wonder Pictures.

La regia è stata affidata a Nicolas Bedos il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura. Il ruolo di direttore della fotografia è stato curato da Nicolas Bolduc, il montaggio è frutto del lavoro di Annie Danché e Florent Vassault e nel cast spiccano Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Denis Podalydès e Jeanne Arenes.

La Belle Epoque, la trama del film

Leggiamo la trama de La Belle Epoque. Victor è un artista francese che si occupa di fumetti per un’attività che gli ha permesso di ottenere successo e anche una certa fama. Come però accade nella vita di un artista, ci sono periodi in cui tutto sembra andare male e questo è uno di quelli. Infatti Victor si trova nel bel mezzo di una crisi lavorativa che probabilmente è causata dalle relative difficoltà nel gestire la sua sfera sentimentale e personale. Tutto questo lo portano ad avere una sorta di rigetto di quella che è la sua vita attuale. Infatti per quanto riguarda l’ambiente familiare, non fa altro che trascorrere le giornate nel litigare costantemente con sua moglie Marianne.

Inizia ad avere una forte nostalgia per i tempi passati, quelli in cui tutto andava bene e non c’erano problematiche. Lui da sempre era appassionato di Belle Époque. Incredibilmente un giorno incontra un estroso imprenditore di nome Antoine il quale e dopo aver scambiato qualche parola con il celebre fumettista, gli prospetta una possibile esperienza addirittura magica.

Infatti l’imprenditore si offre di poter aiutare il nuovo amico nel rimediare alla sua nostalgia ed in particolare di fargli rivivere la sua Belle Époque attraverso una ricostruzione storica accurata nei minimi dettagli da farla diventare vera con tanti personaggi e attori che ne prenderanno parte. Questo gli permetterà di rivivere il suo momento magico che ha inizio proprio nel maggio del 1974 ossia nel momento in cui conosce e vede davanti agli occhi per la prima volta sua moglie Marianne. Questo gli permetterà di ricordare tutte le fasi felici insieme e soprattutto ciò che li teneva uniti e che li faceva sentire vivi come non mai. Uno sguardo verso il passato per poter avere un presente e un futuro migliore.

