“La bestemmia di Amaurys Perez Pensata per uscire…”/ Il web non ha dubbi, squalificato dal GF VIP?

Amaurys Perez sarà squalificato al Grande Fratello Vip 2022?

Amaurys Perez squalificato dal Grande Fratello Vip 2022? L’ex campione di pallanuoto avrebbe bestemmiato nella casa e sui social in tantissimi chiedono la sua squalifica. A distanza di due settimana dal caso Marco Bellavia bullizzato da buona parte dei vipponi di Alfonso Signorini, un’altra bomba sta per esplodere all’interno della casa di Cinecittà. Questa volta però non si parla né di bullismo né di accuse di altro tipo, ma di una bestemmia che sarebbe stata pronunciata da Perez all’interno della casa. La segnalazione è arrivata dai social sempre attenti a scovare qualsiasi cosa succede al GF VIP. La bestemmia sarebbe stata pronunciata dal campione durante la diretta del venerdì sera; un comportamento che se confermato violerebbe il regolamento previsto del reality show di Canale 5. “Ma Amaurys perché è ancora lì? Dai su, la bestemmia si sente chiaramente dai video ; mandatelo vie senza troppe cerimonie”, si chiede un utente su Twitter.

Amaurys Perez ha bestemmiato al GF Vip? Scoppia il caso/ Spunta il video che...

Amaurys Perez: i dubbi del web sulla bestemmia scappata troppo facilmente

La squalifica di Amaurys Perez è nell’aria da diversi giorni, ma non è ancora chiaro cosa deciderà di fare la grande macchina del Grande Fratello Vip 2022. Secondo alcuni utenti dei social, la presunta bestemmia sarebbe stata meditata: “Per me fatto apposta perché in questi giorni non c’era mai. Parlava in confessionale su come uscire senza pagare la penale si vede che è pensata“, ha fatto notare un utente su Twitter. L’ex pallanuotista ha sempre dichiarato di sentire molto la mancanza della sua famiglia, ma per uscire avrebbe davvero compiuto un gesto del genere? Dopo uno scoppiettante ingresso nella casa più spiata d’Italia, l’ex campione di pallanuoto nelle ultime settimane si è fatto notare sempre meno evitando perfino di parlare durante la diretta del lunedì e del giovedì. Durante l’ultima puntata però ha fatto molto discutere la sua nomination nei confronti di Edoardo che ci è rimasto molto male. Cosa succederà questa sera?

