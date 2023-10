La caduta della casa degli Usher da oggi su Netflix/ Mike Flanagan torna con una serie horror

E’ disponibile da oggi, 12 ottobre 2023, la nuova serie tv horror di casa Netflix, leggasi La caduta della casa degli Usher”. Si tratta di uno show molto chiacchierato ed acclamato in quanto prodotto da Mike Flanagan, produttore americano che si è già fatto apprezzare con le due serie Netflix “Hill House” e “The Haunting of Bly Manor”. Flanagan per “La caduta della casa degli Usher” è anche il regista dei primi quattro episodi, e punta sua una casata maledetta, appunto la dinastia degli Usher. Come spiega anche Tv Sorrisi e Canzoni, la serie tv è un thriller soprannaturale e grottesco che risulta essere l’adattamento dell’omonimo celebre racconto del maestro Edgar Allan Poe, pubblicato nel lontano 1839.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 12 ottobre: Alessio chiude con Claudia

I protagonisti della serie tv sono appunto i membri della famiglia Usher, a cominciare da Roderick e Madeline Usher, interpretati rispettivamente da Bruce Greenwood e Mary McDonnell, due fratelli ricchissimi, capitani di industria e titolari dell’azienda farmaceutica Fortunato Pharmaceuticals. Peccato però che tutto il potere accumulato nel corso degli anni dalla casata degli Usher rischia di frantumarsi quando tutti gli eredi iniziano a morire uno dopo l’altro, portando con se le ombre di un passato decisamente oscuro.

Chi è Silvia Criscuolo, corteggiatrice di Brando Ephrikian a Uomini e Donne/ La prima apparizione in tv

LA CADUTA DELLA CASA DEGLI USHER DISPONIBILE SU NETFLIX: NEL CAST ANCHE MARK HAMILL

Artefice di tutto ciò è la misteriosa donna di nome Verna, interpretata da Carla Gugino (già vista tra l’altro in Hill House), che ha in mente una diabolica vendetta nei confronti degli eredi.

A cercare di capire cosa stia accadendo ci pensa Arthur Pym, investigatore e nome mutuato direttamente da un altro personaggio inventato da Edgar Allan Poe, che è interpretato da un attore d’eccezione, leggasi Mark Hamill, famoso per essere il Luke Skywalker della saga di Star Wars. Nel cast de “La caduta della casa degli Usher” figura infine anche la moglie di Mike Flanagan, Kate Siegel (anch’essa già vista in Hill House), che vestirà i panni di Camille L’Espanaye.

ADORATAMENTE #GRANDE FRATELLO/ Beatrice Luzzi e Jane Alexander, un polverone mediatico













© RIPRODUZIONE RISERVATA