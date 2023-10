Mostro di Firenze, al via le riprese della serie tv Netflix/ “Il Mostro” dalla regia di Stefano Sollima

Sono ufficialmente iniziate le riprese per la serie tv esclusiva Netflix sul mostro di Firenze. Il primo ciak, come riferito in queste ore da numerosi organi di informazione online, a cominciare da Il Giorno, è stato registrato nella giornata di oggi per la serie dal titolo “Il Mostro”, completamente italiana. Dietro la cinepresa ci sarà infatti l’acclamato Stefano Sollima, regista e sceneggiatore di Romanzo criminale – La serie, Gomorra – La serie, Suburra e ACAB – All Cops Are Bastards, è figlio del regista e sceneggiatore Sergio Sollima.

Lo show ripercorre gli otto duplici omicidi e i diciassette anni di terrore che hanno interessato la zona di Firenze, una serie di efferati omicidi portati a termine tutti con la stessa arma, leggasi una Beretta calibro 22. Storicamente quella del mostro di Firenze è considerata una delle più lunghe e complesse indagini italiane, e nel contempo il serial killer è ritenuto fra i più brutali della storia dell’Italia. In totale la serie si snoderà fra 4 episodi e alla produzione ci sarà The Apartment, società del gruppo Fremantle, nonché AlterEgo, con la creazione di Leonardo Fasoli e Stefano Sollima e prodotta da Lorenzo Mieli e Stefano Sollima.

MOSTRO DI FIRENZE, AL VIA LE RIPRESE DELLA SERIE TV NETFLIX: LA NOTA DELLA CASA DI PRODUZIONE

La nota della produzione, in concomitanza con l’avvio delle riprese, ha fatto sapere che: “Tutto terribilmente vero. Perché crediamo che il racconto della verità, e solo quello sia l’unico modo per rendere giustizia alle vittime. In una storia dove i mostri possibili, nel corso del tempo e delle indagini, sono stati molti, il nostro racconto esplora proprio loro, i possibili mostri, dal loro punto di vista. Perché il mostro, alla fine, potrebbe essere chiunque”.

Ovviamente nello show per la piattaforma di streaming si cercherà di ricostruire i fatti avvenuti fra gli anni ’70 e gli anni ’80, con testimonianze dirette, inchieste giornalistiche e atti processuali. Non è purtroppo stata comunicata la data d’uscita ufficiale, visto che Netflix ha fatto sapere che il prodotto uscirà “prossimamente”.

