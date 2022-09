La cantina Wader: L’eredità/ Su Canale 5 il film del ciclo investigativo

La cantina Wader: L’eredità, film di Canale 5 diretto da Tomy Wigand

La cantina Wader: L’eredità va in onda oggi, sabato 3 settembre, a partire dalle 16.35 Canale 5 film drammatico del 2018, prodotto da ARD Degedo Film, U5 Filmproduktion GmbH. La regia è di Tomy Wigand. Nel cast troviamo Henriette Richter Rohl, attrice tedesca nata a Berlino il 9 gennaio 1982. Leslie Malton è nato a Washington il 15 novembre 1958. Il cast si compone di Maximilian Von Pufendorf, Hartmut Volle, Caroline Hartig e Sebastian Fräsdorf.

La cantina Wader è una serie di film che vede protagonista Hentriette Richter Rohl, conosciuta in Italia per essere stata una delle prime protagoniste di Tempesta d’amore, inoltre ha interpretato altri ruoli in pellicole dedicate al ciclo di Rosamunde Pilcher e Katie Fforde. Le riprese sono state girate in diversi posti della Germania. Il titolo originale è Weingut Wader: Die Erbschaft. Il sequel di questo ciclo che vede protagonista l’enologa Anne Wader è intitolato Cantina Wader: Segreto di famiglia.

La cantina Wader: L’eredità, la trama del film

La protagonista della storia de La cantina Wader: L’eredità è Anne Wader, una giovane donna amante della viticoltura che decide di occuparsi dell’azienda del padre Albert e produrre del buon vino. Anne è innamorata del suo lavoro, difatti il padre nel corso degli anni aveva capito che la figlia era appassionata nella produzione del vino e un giorno la gestione dell’azienda l’avrebbe lasciata in eredità a lei. Albert muore all’improvviso e al momento dell’apertura del testamento, l’omissione di una firma non sancisce Anne come unica proprietaria dell’azienda.

Anne è costretta a dividere l’eredita della Cantina con la madre e il fratello che non hanno nessuna intenzione di proseguire il lavoro del defunto e decidono di vendere le quote al migliore offerente. Per la donna la situazione è molto complicata. Difatti è una madre single e ha un figlio adolescente, Tori che ha un grave problema agli occhi e deve essere sottoposto a un intervento chirurgico molto costoso.

I soldi le servono per affrontare le spese mediche, ma potrebbe utilizzarli per salvare l’azienda di famiglia. Bisogna aggiungere che lo zio, ovvero il fratello di Albert vuole demolire la residenza di famiglia e i vigneti. Il destino della Cantina è tutta nelle mani di Keith Wader, un’anziana signora che deve fare l’impossibile per riconciliare i figli. Per riuscire nel sui intento deve riportare a galla vecchi dissapori familiari, mai resi pubblici e scoprire perché Bruno vuole a tutti i costi la rovina dell’azienda.

