La Casa Di Carta/ Video, Cristina D’Avena canta la sigla in stile cartone animato

Cristina D’Avena sbarca su Netflix cantando la sigla de La Casa di Carta. Dopo il grandissimo successo della terza stagione che si è appena conclusa, la regina delle sigle televisive ha condiviso un video con una anteprima del trailer, cantato proprio da lei. Nella didascalia, si legge: “Era rimasta una sola banda di ladri alla quale non avevo ancora cantato una sigla. Quando me l’hanno chiesto potevo forse rifiutare?”. Con la piccola anteprima, poteva quasi sembrare un cartoon interamente dedicato alla serie ma invece, pare essere esclusivamente un tributo alla terza stagione della famosissima serie spagnola, proprio perché si parla del salvataggio nei confronti di Rio (per coloro che non hanno ancora concluso la visione della serie, non aggiungeremo altri spoiler). “Con l’appoggio che saprai darmi tu il colpo riuscirà. Ora io lo so che se lotterò Rio tornerà. Ciò che otterrà io lo so è la libertà…”, canta Cristina facendo impazzire gli estimatori tra i commenti.

La Casa di Carta, Netflix: la versione cartoon cantata da Cristina D’Avena

“Per una generazione che non conosce ladri senza una sigla cantata da Cristina D’Avena. Ora, finalmente, c’è anche la versione per la banda del Professore”, questo l’annuncio di Netflix. “Cristina mi hai reso la persona più felice del mondo”, scrive i fanclub della regina delle sigle televisive. “Prima fai il più grande colpo della storia, poi – nel caso – lei ti canta la sigla”, scrive invece l’account ufficiale di Netflix Italia. “Perché hanno disegnato Totti al posto di Marsiglia?”, ironizza invece qualcuno tra i commenti. I personaggi de La Casa di Carta infatti, sono stati sapientemente ridisegnati in chiave cartone animato. E mentre tra i commenti qualcuno vorrebbe vedere una cosa simile anche con Stranger Things, è stata confermata la quarta stagione della serie. Ed io che pensavo si trattasse del cartone animato dell’intera serie! Eh vabbè, accontentiamoci di questo graditissimo omaggio. A seguire eccovi il video.





