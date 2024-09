Kostas, anticipazioni puntata del 12 settembre 2024: terremoto sconvolge Charitos

Prende il via questa sera a partire dalle 21.25 circa su Rai1 la nuova fiction tratta dei romanzi dello scrittore armeno-greco Petros Markarīs e dalle anticipazioni su Kostas della 1a puntata in onda oggi si scopre che cosa accadrà al poliziotto ateniese che ha il volto di Stefano Fresi. Nel dettaglio Charitos e la sua famiglia, composta dalla moglie, dalla figlia Caterina e dal fidanzato di quest’ultima saranno in vacanza in un’isola dell’Egeo quando verranno colpiti da un violento terremoto. Il sisma oltre a portare morte e distruzione farà riemergere anche un cadavere sepolto da tempo.

Le anticipazioni della fiction di Rai1 svelano inoltre che a causa del macabro ritrovamento Kostas Charitos dovrà rientrare subito dalle vacanze per indagare ma il suo superiore lo obbligherà a concentrare tutte le energie su un’altra indagine, riguardante l’omicidio di una coppia di origine albanese. La trama prenderà una piega inaspettata quando una giornalista di grande fama, Ghianna Karaghiorghi, dimostrerà di essere particolarmente interessata alla vicenda. Sembrerà addirittura avere informazioni che le consentono di anticipare le mosse della polizia, apparendo sempre un passo avanti rispetto alle indagini ufficiali.

Anticipazioni Kostas, trama puntata di oggi 12 settembre 2024: grave lutto per il poliziotto

A complicare le indagini e mettere in crisi Charitos e la sua squadra sarà il brutale omicidio di Ghianna. La giornalista verrà trovata morta in circostanze misteriose. A questo punto, le domande diventeranno ancora più pressanti: chi l’ha fatta tacere in modo così brutale? Dalle anticipazioni di Kostas della puntata di oggi, giovedì 12 settembre 2024 si scopre che le indagini porteranno alla luce un oscuro traffico di minori, che coinvolge alcune delle figure più potenti del paese, tra cui ex funzionari e rifugiati politici.

E non è tutto perché al centro della trama di Kostas ampio spazio avranno anche le vicende sentimentali e private di Kostas Charitos (Stefano Fresi). La situazione personale del protagonista sarà resa ancora più difficile dalla notizia della morte di suo padre. Kostas dovrà così fare i conti non solo con le sue indagini professionali, ma anche con il dolore privato di una perdita personale.

Kostas, dove vedere le puntate della fiction di Rai1 in tv e in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni su Kostas, non resta che ricordare che la nuova fiction di Rai1 andrà in onda tutti i giovedì in prima serata a partire dalle 21.40 circa subito dopo Affari Tuoi. Tutti gli episodi possono essere seguiti in diretta sul primo canale e in diretta streaming su Raiplay. Dopo la messa in onda saranno integralmente disponibili e sempre consultabili sulla piattaforma.