La Casa Stregata/ Su Rete 4 il film con Renato Pozzetto e Gloria Guida

La Casa Stregata, film di rete 4 diretto da Bruno Corbucci

La Casa Stregata lo vedremo oggi, 22 gennaio, dalle ore 16:45 su Rete 4. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema italiani durante l’anno 1982 e che appartiene ai generi comico e commedia. Il regista di questo film è il maestro Bruno Corbucci mentre la sceneggiatura è stata scritta da Mario Amendola, Enrico Oldoini e dallo stesso regista.

All’interno del cast del film sono presenti diversi attori molto famosi del panorama italiano come Renato Pozzetto, Gloria Guida, Lia Zoppelli, Franco Diogene, Angelo Pellegrino, Vittorio Ripamonti, Leo Gaveo e Nicola Morelli. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore Mariano Detto mentre la fotografia è stata messa a punto da Ennio Guarnieri.

La Casa Stregata, la trama del film: un bancario e…

In La Casa Stregata Giorgio Allegri è un bancario e ragioniere milanese che incarna lo stereotipo del classico lavoratore settentrionale un po’ impacciato e simpatico ma furbo. Giorgio è innamorato di Candida sua storica fidanzata e vorrebbe fare di tutto per riuscire a sposarla e creare con lei una bella famiglia. Dopo qualche tempo, decide di trasferirsi a Roma, capitale d’Italia e città sempre ricca di movimento. Tuttavia, prima di stabilirsi in questa città, Giorgio deve trovare una casa che sia in grado di ospitare lui, la sua fidanzata Candida, la sua suocera Anastasia e il grosso Alano chiamato Gaetano.

La ricerca si rivela difficile ma improvvisamente, un losco figuro offre a Giorgio la possibilità di vivere in una bella villa nella Via Appia di Roma. Giorgio non se lo fa ripetere due volte e accetta questa figura. Inizialmente questa villa sembra essere meravigliosa, ma dopo poco tempo si scoprirà che si tratta di una casa stregata.

Tra mille peripezie, Giorgio e Candida dovranno resistere agli incantesimi e alle maledizioni della casa, preservando il loro amore. Oltre a ciò, dovranno resistere anche all’invadenza della suocera Anastasia e al comportamento strano dell’Alano Gaetano. Tuttavia, il vero amore trionfa sempre e Giorgio e la sua fidanzata verranno ricompensati nel modo giusto.

