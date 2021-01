La Caserma/ Taglio capelli choc come nel Collegio: Erika Mattina scappa e si nasconde

Pagelle prima puntata La Caserma

Il nuovo docu-reality di Raidue, La Caserma, ricalca pienamente lo stile e la struttura de Il Collegio. E’ un’evoluzione strong, con concorrenti tra i diciotto e i ventitré anni catapultati in una nuova ed imprevedibile esperienza militare. La prima puntata ci ha dato modo di conoscere meglio i protagonisti del gioco, e agli stessi concorrenti di calarsi nei panni di reclute. Non sono mancate le gag e non sono tardati ad arrivare i primi provvedimenti disciplinari, ma la sensazione è che qualcosa di più grosso stia bollendo in pentola.

Per il momento La Caserma ha riproposto il taglio di capelli choc che avevamo già visto ne Il Collegio. Dopo un primo approccio al docu-reality, i ragazzi sono stati costretti ad adattare il proprio look alle regole rigide della caserma. Apriti cielo, alcuni l’hanno presa malissimo. Erika Mattina, ad esempio, è scappata e si è nascosta in un armadio, senza però riuscire ad evitare la sforbiciata.

La Caserma, i fratelli Lapresa si disperano per il taglio di capelli

Proprio come ne Il Collegio, il taglio dei capelli viene preso malissimo dai concorrenti. Folte chiome vengono completamente rivoluzionate, con acconciature molto classiche e, in questo caso, militari. I responsabili fanno subito capire che non si scherza e che non sono ammesse discussioni o schiamazzi di qualsiasi genere. Le prime lacrime e le prime urla rappresentano il momento più difficile della prima puntata. O quasi, dato che in seguito le reclute si devono misurare in una prova di coraggio a venticinque metri di altezza. Tornando al taglio dei capelli, Erika Mattina fa di tutto per evitarlo, mentre i fratelli Lapresa si disperano quando vedono il risultato allo specchio. Per tutti il taglio si rivela un po’ un trauma. Anche se c’è chi, come Elena Santoro, dice di non aver paura di niente e di non vedere l’ora di sporcarsi le mani seriamente.

La Caserma, Erika Mattina sente la mancanza della sua fidanzata Martina

Ben presto Erika Mattina inizia ad accusare il colpo. La nostalgia e la mancanza della sua fidanzata Martina si fanno sentire, al punto da chiedere al responsabile il permesso di telefonarla. Concessione che chiaramente non viene accordata, allo scopo di rendere più costruttivo il programma e di rispettare il regolamento. Regole che evidentemente non lasciano spazio a svago, divertimento o cali di tensione. Chiedere a Geroge Ciupilan, ex concorrente de Il Collegio: la nuova recluta de La Caserma, che non trattiene la ridarella per larghi tratti della puntata, finisce inevitabilmente in punizione. Una volta si ritrova costretto ad eseguire una serie di flessioni improvvise, un’altra a correre al freddo in piena notte. Di questo passo rischia di non uscire indenne dalle prossime puntate, sperando che queste non siano troppo simili a delle repliche de Il Collegio.



