La classe degli asini, vera storia di Mirella Antonione Casale/ Lotta per i disabili

Il film La classe degli asini, in onda stasera su Rai 1, è tratto dalla storia vera di Mirella Antonione Casale che lottò per l’inclusione dei disabili all’interno delle scuole. La donna, interpretata nel film dalla splendida Vanessa Incontrada, nacque a Torino il 12 dicembre del 1925. Insegnante di professione fu attivista italiana in grado di far includere alunni disabili all’interno del sistema scolastico. Grazie a lei nacque anche la figura dell’insegnante di sostegno, lanciata dalla legge 517 del 4 agosto 1977. Fu una svolta molto importante per l’istruzione del nostro paese che allontanava quelle che erano le classi differenziali nate precedentemente con la Riforma Gentile.

La classe degli asini, vera storia di Mirella Antonione Casale: la sua storia

Mirella Antonione Casale è una donna straordinaria, avremo modo di ripercorrere la sua vita grazie al film di stasera di Rai 1 La classe degli asini. La donna è socia dell’ANFFAS Onlus dal 1964 diventando appena tre anni dopo presidente della sezione di Torino. Scese in campo personalmente per lottare per i diritti dei ragazzi con disabilità. La sua battaglia personale si fondò principalmente su due articoli presenti nella Costituzione italiana. Nel 34 si dice che “la scuola è aperta a tutti”, mentre nel 38 possiamo leggere “gli inabili e i minorati hanno diritto a educazione e avviamento professionale”. Fu talmente tanto importante il suo ruolo che la donna ricevette per ottono anni il riconoscimento di giudice onorario del Tribunale dei minori di Torino.



