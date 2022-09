La contessa di Hong Kong/ Su Rete 4 il film con Marlon Brando e Sophia Loren

La contessa di Hong Kong, il film di Charlie Chaplin

Oggi, martedì 20 settembre 2022, Rete 4 manda in onda alle 16.45 il film del 1967 “La contessa di Hong Kong”, distribuita da Universal e prodotta da Jerome Epstein per Universal Pictures e Charles Chaplin per Chaplin Film Productions LTD. La regia è dello stesso Charlie Chaplin, che in 74 anni di carriera è stato regista, interprete, sceneggiatore, autore delle musiche e montatore.

Nel 1914 inizia a lavorare per la Keystone e realizza 35 comiche, poi per Essanay e la Mutual. Nel 1964 decide di raccontare la sua vita scrivendo un’autobiografia. Nel 1972 gli viene conferito l’Oscar alla carriera. Nel 1975 viene nominato dalla regina Elisabetta II, baronetto. Muore il giorno di Natale del 1977 all’età di 88 anni.

I suoi ultimi film sono: “Un mare di guai”, “Ecco Charlot” e “Un re a New York”. I protagonisti sono due eccellenze del cinema internazionale: Marlon Brando e Sophia Loren. Nel cast troviamo Sidney Chaplin, Patrick Cargill e Tippi Hedren.

La contessa di Hong Kong, la trama del film

Ecco la trama del film “La contessa di Hong Kong”. Ogden Mears è un diplomatico americano benestante. A bordo del suo piroscafo di lusso attende con trepidazione che gli venga conferita la nomina a ministro degli esteri per fare rientro a Washington. A Hong Kong scende a terra per visitare il posto e si imbatte in Natasha, una bella donna avvenente di origine russa che vive da profuga dopo essersi guadagnata, con le sue avventure rivoluzionarie, l’esilio perpetuo. Tornato a bordo del suo piroscafo scopre che Natasha si è nascosta dentro un armadio della sua stanza. L’uomo le chiede spiegazioni e la donna lo prega di portarla negli Stati Uniti nonostante sia sprovvista di passaporto.

Per raggiungere il suo scopo è disposta a tutto, anche a sfruttare la situazione in cui si trova, a discapito del diplomatico. Ogden è combattuto, ha un matrimonio da mantenere e una posizione diplomatica che non gli consente di commettere errori. Eppure si innamora di Natasha al punto da mettere in discussione la sua unione con Martha e la carriera politica. Per non abbandonare Natasha al suo destino, organizza un matrimonio fittizio con il suo maggiordomo per consentirle di prendere la cittadinanza americana. Quando la nave fa scalo alle isole Hawaii, Ogden viene raggiunto dalla moglie. A questo punto trovandosi di fronte entrambe le donne si rende conto di dover dare una svolta alla sua vita. Decide di abbandonare la moglie, la sua carriera, tutti gli agi che la sua posizione gli offre, per seguire il cuore e legarsi definitivamente a Natasha.

