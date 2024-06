La coppia della porta accanto, anticipazioni 5 giugno 2024 su Rai 2/ L’amicizia tra Danny e Becka

La coppia della porta accanto, inizia la nuova serie tv su Rai 2

Sulle frequenze di Rai 2 c’è l’appuntamento con la serie televisiva La coppia della porta accanto in onda il 5 giugno. Come emozionante thriller drammatico che vede Quali principali protagonisti gli attori Sam Heughan, Alfred Enoch, Eleanor Tomlinson e Jessica De Gouw. Lavoro televisivo è stato ideato da David Allison con l’allergia curata da Dries Vos mentre la trama è tratta dal romanzo scritto da Saskia Noort. Si tratta della prima puntata in quello che si preannuncia come uno dei prodotti più interessanti di questa fase della programmazione televisiva di casa Rai. Tra l’altro ne esiste già una versione creata in Olanda e intitolata Nuovi vicini.

Anticipazioni La coppia della porta accanto prima puntata 5 giugno 2024

Nel corso di questo primo appuntamento le anticipazioni de La coppia della porta accanto rivelano che Pete ed Evie hanno deciso di fare dei cambiamenti piuttosto importanti alla loro vita e in particolare hanno variato la loro residenza. Si trovano a vivere in un’abitazione davvero molto graziosa presente in un quartiere residenziale. Dopo i primi giorni di ambientamento Ecco che fanno le prime conoscenze in particolare scrivono amicizia con la coppia formata da Becka e Danny. I due hanno più o meno la stessa età Evie e Pete e hanno un figlio. Inoltre si riesce a scoprire molto sullo stile di vita Evie che è una insegnante in dolce attesa Mentre suo compagno è un giornalista che può vantare già una certa carriera alle spalle. La coppia di vicini di casa invece è formata da Becka che attualmente lavora come insegnante di yoga mentre suo marito Danny è un poliziotto. Nello stesso quartiere ci sono vicini di casa meno amichevoli come nel caso degli anziano Alan il quale non fa altro che trascorrere il proprio tempo spiando Becka.

I giorni felici sembrava però già essere terminati in quanto Evie dopo un malore scopre dall’ecografia che ha perso il suo bambino. E’ un momento particolarmente difficile per lei ed è per questo che i vicini di casa tentano di supportare in ogni modo. Tuttavia quei vicini sono ben differenti da come appaiono. La coppia Infatti ha uno stile di vita abbastanza trasgressivo e tra l’altro L’uomo sta attraversando un periodo di grande difficoltà dal punto di vista economico. Per ovviare a queste problematiche di liquidità si rende disponibile anche per lavorare come scorta illegalmente di alcuni personaggi che richiamano al mondo della criminalità.

Secondo le anticipazioni La coppia della porta accanto al termine di questo primo appuntamento con la serie sarà interessante capire quali sono gli sviluppi per la coppia formata da Danny e Becka. Il loro modo di vivere si dimostra sempre più originale e questo crea degli imbarazzi anche nella gestione dei rapporti con Evie. Quest’ultima saprà superare la difficile e drammatica perdita di un bambino che lei non vedeva l’ora di poter abbracciare. In questa situazione spesso e volentieri possono nascere incomprensioni all’interno della coppia per cui non resta che scoprire nei prossimi appuntamenti se tali intenzioni riguarderanno anche Evie e Pete.











