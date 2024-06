La coppia della porta accanto, anticipazioni ultima puntata/ Un finale thriller dal risvolto drammatico

Anticipazioni La coppia della porta accanto: questa sera l’ultima puntata

Questa sera, giovedì 6 giugno 2024, va in onda la seconda ed ultima puntata della miniserie thriller La coppia della porta accanto in onda in prima serata su Rai2. La prima puntata è andata in onda ieri sera e, questa sera, si scoprirà il gran finale della miniserie televisiva britannica che vanta la regia di Dries Vos e che è stata scritta da David Allison. Il prodotto è ispirato alla serie olandese Nieuwe Buren e vanta un ampio cast: tra i protagonisti troviamo Sam Heughan, Eleanor Tomlinson, Jessica De Gouw e Alfred Enoch.

I protagonisti della storia sono Evie e Pete, una giovane coppia che trasloca in una nuova dimora nella periferia di una cittadina del Regno Unito: lei insegnante, lui giornalista, i due sono in attesa del loro primo figlio. La loro nuova casa si trova in un quartiere molto elegante e i vicini di casa, Danny e Becka, li accolgono con grande gioia. Lui è un poliziotto, lei è una maestra di yoga e si rivelano subito accoglienti e di bell’aspetto, ma anche piuttosto seduttivi e trasgressivi. Evie e Pete tuttavia perdono il loro bambino; sarà una delusione difficile da digerire soprattutto per la donna, che esce trasformata da questa sofferenza.

La coppia della porta accanto, trama: Evie rimane incinta di Danny

Come rivelano le anticipazioni della seconda puntata de La coppia della porta accanto, in onda questa sera su Rai2, l’amicizia tra Evie, Pete, Danny e Becka si fa sempre più complice e trasgressiva, trasformandosi presto in un gioco di seduzione e attrazione reciproca. La situazione inizia ad essere fuori controllo quando, dopo un week-end in un lussuoso centro benessere, le due coppie iniziano a nutrire un insieme di rancori e diffidenze che minano la loro amicizia e le cose iniziano a precipitare.

Evie infatti ha ormai perso la testa per Danny, mentre la tensione tra la donna e Pete è altissima e i due sono ormai vicini alla rottura. Viene a galla la verità sullo scambio di coppia avvenuto tra i 4 protagonisti e, soprattutto, si scopre che Evie rimane incinta di Danny ma mente a Pete dicendogli che il bambino in realtà è suo; l’uomo, però, scopre tutto. Sul finale, Becka scopre che Danny l’ha riempita di menzogne: Evie dirà a Danny di amarlo e la situazione precipiterà con una svolta drammatica con l’arrivo di Pete.

