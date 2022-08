La Cosa/ Su Italia 1 il prequel del film cult di John Carpenter

La Cosa, film di Italia 1 diretto Matthijs van Heijningen Jr

La Cosa va in onda oggi, 26 agosto, a partire dalle ore 23.05 su Italia 1. Si tratta di un film horror e fantascientifico prodotto nel 2011 negli Stati Uniti d’America nel 2011 da Marc Abraham e diretto da Matthijs van Heijningen Jr. L’opera è di fatto un prequel del film cult girato diversi decenni prima dal maestro dell’orrore John Carpenter.

Nel cast del film troviamo Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton, Ulrich Thomsen, Eric Christian Olsen, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Paul Braunstein, Trond Espen Seim, Kristofer Hivju e molti altri ancora. Incredibili sono le musiche del maestro Marco Beltrami.

La Cosa, la trama del film

La narrazione de La Cosa è ambientata in Antartide, precisamente nel 1982 e vede protagonisti un gruppo di ricercatori originari della Norvegia. Il loro lavoro viene bruscamente interrotto da un ritrovamento incredibile; all’interno di un crepaccio trovano infatti i resti di quello che sembrava essere un veicolo extraterrestre. Il compito di esaminare il dispositivo volante è affidato ad un esperta paleontologa di nome Kate, accompagnata dal dottor Sander Halvorson e il suo assistente Adam.

I tre esperti vengono messi al corrente dai ricercatori norvegesi di un incredibile altro ritrovamento nei pressi del veicolo. Infatti, sepolto nel permafrost era stato rinvenuto anche un corpo senza vita, verosimilmente di un alieno. Nel bel mezzo dei festeggiamenti per la clamorosa scoperta però succede qualcosa di imprevisto; l’alieno che era racchiuso in un blocco di ghiaccio improvvisamente riprende conoscenza e scappa dalla base uccidendo anche il cane di Lars. I primi a ritrovare l’alieno sono Olav ed Henrik, quest’ultimo nel tentativo di acciuffarlo viene letteralmente inglobato dall’alieno che viene poi ucciso bruciato vivo dopo l’intervento del resto del team.

Riportato il cadavere all’interno della base il team procede con l’autopsia al fine di conoscere meglio il funzionamento biologico dell’alieno. Gli studiosi dopo le prime analisi restano sconcertati una volta appurato che le cellule dell’alieno non hanno arrestato le loro funzioni vitali, anzi, sembrano quasi emulare il funzionamento generico e biochimico di Henrik assorbito poco prima. A questo punto, l’unica cosa da fare è chiamare aiuto così una parte dell’equipaggio parte con un elicottero ma un evento spiacevole arresterà ancora una volta i piani dei ricercatori.

Infatti, Kate resta alla base e nota del sangue nella doccia, allertando subito i suoi colleghi. Il messaggio arriva però troppo tardi poichè “la cosa” prende le sembianze di Griggs e assale Olav portando così l’aereo a schiantarsi su una montagna. Inoltre, a gran sorpresa Kate si rende conto che le macchie di sangue che erano presenti in bagno sono sparite. Arrivati a questo punto l’unica soluzione possibile è quella di evacuare onde evitare ulteriori morti e rischi per la salute di tutto l’equipaggio ma non tutti sono d’accordo con Kate. Mentre la donna cerca di rinchiudere tutti al fine di capire di chi avesse preso le sembianze l’alieno, Juliette si trasforma nella “cosa” e uccide Karl per poi essere bruciato con il lanciafiamme da Lars.

A questo punto, Kate decide di procedere con una vera e propria analisi di purezza di tutti i componenti al fine di riuscire a scoprire chi è stato contagiato e chi no, ma quando arriva il turno di Derek e Carter viene appurata la loro fuga. Dopo aver messo fuori gioco Lars tentano di rientrare nella struttura principale della base.

A quel punto la situazione precipita; quasi tutti vengono contaggiati dall’alieno, in particolare Evard e Adam si fondono in unico terribile mostro a due teste. Quando ormai tutti i componenti dell’equipaggio hanno perso la vita o sono infetti, Kate è costretta ad uccidere anche Carter, prima in fuga con lei e poi scoperto essere infetto. Rimasta sola riesce a mettersi in salvo lasciando quella terra di morte e oscurità. Il film termina con l’arrivo di un semplice elettricista che cerca di capire se in zona ci sia qualcuno, scoprendo così Lars ancora in vita con il quale si mette alla ricerca del cane dell’uomo visto fuggire e infettato dall’alieno.











