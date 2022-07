La Croce e la Svastica/ Su Rai 3 il documentario storico

La Croce e la Svastica, film di rai 3 diretto da Nietta La Scala

La Croce e la Svastica va in onda oggi, 14 luglio, alle ore 21:20, dunque in prima serata, sul canale televisivo nazionale Rai 3. Questo film ha debuttato direttamente sul piccolo schermo in Italia nell’anno 2012 ed appartiene al genere storico e documentario. Ha diretto questo film Nietta La Scala mentre sono stati contattati dalla produzione diversi consulenti come il consulente storico Giovanni Sale e la professionista Stefania Velasca. Inoltre, ha partecipato alla produzione del film anche padre Federico Lombardi, direttore della Sala Stampa Vaticana.

Kiss the chef L'albero della vita/ Su Canale 5 il film con Diana Amft

All’interno del documentario partecipano attraverso le loro testimonianze il Monsignor Hermann Scheipers, Philipp Von Boeselager e Pia Hoevel. La guida del documentario che mostra i fatti al pubblico invece è Giorgio Treves.

La Croce e la Svastica, la trama del film

Il film La Croce e la Svastica è un documentario che si concentra fondamentalmente sul ruolo dei cristiani durante il periodo nazista che ha terrorizzato e dominato l’Europa. Infatti, furono molti coloro che per la propria religione rigettarono Hitler e per questa ragione vennero perseguitati o chiusi nei campi di concentramento. In particolar modo, vengono mostrati al pubblico gli orrori che avvenivano nel campo di Dachau che per anni è stato definito uno dei peggiori campi di detenzione della storia, forse perfino peggiore di Auschwitz. Inoltre, in questo documentario viene fatta luce anche su alcuni eroi che molti nono conoscono e che il nazismo ha cercato di cancellare con il suo operato.

Ma chi t'ha dato la patente?/ Su Rete 4 il film comico con Franco e Ciccio

Uno di questi è il vescovo Clemens Augus von Galen che si schierò apertamente contro Hitler e per questo venne minacciato più volte e la sua vita venne messa in serio pericolo. Per il suo coraggio e la sua dedizione nel combattere il dittatore tedesco, questo vescovo venne chiamato dalla stampa il Leone di Munster.

Ancora, vengono mostrate anche storie di semplici uomini religiosi che vennero portati nel campo di Dachau per il non volersi sottoporre al regime. Tra questi ci sono Karl Leisner e Dietrich Boenhoffer. Infine, da non dimenticare anche Claus Von Stauffenberg, un colonello tedesco che cercò in tutti i modi di eliminare Hitler e far finire la sua dittatura, non riuscendoci.

Beverly Hills Wedding/ Su Canale 5 il film con Brooke D'Orsay

© RIPRODUZIONE RISERVATA