La cucina del cuore/ Su Canale 5 il film con Shawn Roberts (24 giugno)

La cucina del cuore andràin onda su Canale 5 oggi, 24 giugno, alle ore 16:30. Il film diretto da Ron Oliver, già apprezzato in altre opere televisive, nel 2014 in patria è conosciuto con il nome Recipe for Love e non è stato distribuito nei cinema bensì tramite home video. Nel cast compaiono sia volti noti, a livello televisivo e cinematografico come Danielle Panabaker e Shawn Roberts, i due protagonisti, che attori meno conosciuti ma non per questo meno talentuosi come Pascale Hutton, Karen Holness, Nelson Wong, Laura Soltis. Il cast si è trovato per la prima volta a recitare insieme durante questa pellicola dimostrando comunque un discreto affiatamento per un risultato abbastanza positivo.

La cucina del cuore, la trama

La storia de La cucina del cuore si sviluppa a partire da Lauren, una food blogger di 26 anni che lavora per Food & Entertainment Magazine, una rivista del settore e anche per un programma televisivo. Qua conosce un famoso chef di fama internazionale Bryan Duran e si scontra subito con il suo carattere arrogante e capriccioso. Nonostante infatti la sua preparazione e il suo talento in cucina l’uomo risulta a Lauren veramente insopportabile e non fa altro che rendere alla donna la vita impossibile.

I due paiono proprio non potersi tollerare e danno vita a dei continui litigi che però ben presto regalano ai due l’opportunità di conoscersi meglio e cominciare a capire che in realtà non son poi così tanto diversi. Bryan dimostra così che la cucina non è tutto quello che può offrire al mondo e Lauren inizia a guardarlo con altri occhi, riusciranno i due a mettere da parte i loro problemi per costruire qualcosa di nuovo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA