La cucina del cuore/ Su Canale 5 il film con Shawn Roberts

La cucina del cuore, film di Canale 5 diretto da Ron Oliver

La cucina del cuore sarà trasmesso da Canale 5 oggi, mercoledì 29 giugno 2022, a partire dalle 16.45. Si tratta di una commedia romantica del 2014, distribuita da Craig Anderson Productions, The Hallmark Channel e prodotta da Craig Anderson Productions, Lighthouse Pictures. La regia è di Ron Oliver, i suoi film più recenti sono: Natale al Plaza, Il Natale dei ricordi, Amarsi come cani e gatti e Un uomo per ogni mese. La protagonista principale è Danielle Panabaker interprete di due serie televisive: Shark e The Flash di quest’ultimo ha curato anche la regia.

Il protagonista maschile è Shawn Roberts, un attore canadese classe 1984. Il cast è arricchito anche dalla presenza di Pascale Hutton, Amos Mitchell e Brent McLaren. Il titolo originale de La cucina del cuore è Recipe for love. Le scene sono state girate in Canada a Vancouver. Il film è un susseguirsi di scene parallele che lo rendono, agli occhi del telespettatore, molto accattivante. Inoltre la pellicola pone la sua attenzione sulla cucina realizzando una miscela esplosiva di amore sentimentale e passione per la cucina.

La cucina del cuore, la trama del film: una giovane food blogger

La protagonista de La cucina del cuore è una giovane food blogger, Lauren che lavora per una rivista gastronomica. Alla ragazza piace cucinare nonostante la sua età, ha appena ventisei anni e riesce a gestire bene gli ingredienti, questo è possibile perché fin da bambina aiutava la madre e la nonna a preparare i cibi e per lei l’arte culinaria è un mestiere a tutti gli effetti.

Il suo sogno è diventare una grande chef, ma per raggiungere il suo obiettivo deve seguire un corso di cucina in una delle scuole più prestigiose di Parigi. Purtroppo per mettere da parte il denaro che le permetterà di fare l’iscrizione, è costretta ad accantonare provvisoriamente la sua specializzazione nella preparazione dei piatti, per collaborare con un programma televisivo e scrivere articoli per un magazine specializzato nel cibo. Un giorno l’editore le propone una nuova attività: diventare una ghostwriter per la stesura del ricettario del famoso chef Bryan Duran.

La collaborazione non è idilliaca, difatti il cuoco professionista ha un brutto carattere e Lauren è in difficoltà a collaborare con lui. Ben presto la ragazza dovrà scontrarsi con Bryan riguardo alla preparazione di alcuni piatti e le divergenze in cucina cominciano a essere evidenti, da alimentare continui battibecchi. Tra liti, riappacificazioni e approcci culinari i due cuochi cominceranno ad avvicinarsi e a diventare molto confidenziali. Oltre alla cucina che li accomuna, i due giovani scoprono di avere molte affinità. Bryan cambierà il suo modo di approcciarsi a Lauren e le mostrerà il lato del suo carattere più tenero e sensibile, dando inizio a una relazione che piano piano li travolgerà.

