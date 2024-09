La cucina italiana è la preferita degli europei. Ovviamente non avevamo dubbi ma ora è arrivata anche la certificazione da parte dell’azienda YouGov. Attraverso uno studio realizzato lo scorso mese di luglio e pubblicato in questi giorni, sono state indagate le preferenze dei nostri conterranei di continente ai fornelli, e la cucina italiana ha vinto a mani basse fra coloro che sono stati “interrogati”, leggasi cittadini di Spagna, Regno Unito, ma anche Francia, Germania, Danimarca e Italia e Svezia.

Tre le domande poste agli intervistati, tutte decisamente chiare: prima di tutto è stato chiesto la classifica top 3 delle cucine preferite; secondariamente è stata chiesta la cucina preferita in assoluto, e infine, quale invece fosse a loro modo di vedere la peggiore. La cucina italiana è stata messa al primo posto nelle preferenze degli intervistati, a cominciare dal 90 per cento dei nostri connazionali, come non poteva essere altrimenti (anzi, il dato sorprende un po’ perchè forse ci aspettavamo un en plein, 100%).

CUCINA ITALIANA, IN UK E’ PARTICOLARMENTE APPREZZATA

Anche gli spagnoli amano particolare la cucina italiana nonostante abbiano una grande tradizione gastronomica, ma hanno comunque eletto quella iberica la migliore al mondo con il 70%. Meno “orgogliosi” invece i francesi, che hanno eletto la propria cucina (altra di grandissima tradizione), al 43%, davanti agli svedesi che invece hanno fatto il tifo per se stessi al 42 per cento.

Infine il 39 per cento dei tedeschi e il 36 dei danesi, ha scelto i propri piatti mettendoli in vetta ai migliori al mondo. Quelli invece che hanno meno apprezzato la propria cucina, altro risultato prevedibile, sono stati gli inglesi, visto che solo il 25 per cento, uno su quattro, ha scelto i piatti tipici Uk indicandoli come i migliori in assoluto. Del resto la Gran Bretagna non è famosa per le sue pietanze, al di là dei fish and chips, tutt’altro che nouvel cousine.

CUCINA ITALIANA, I RISULTATI DEL SONDAGGIO: VOTATA DAL 38 AL 55%

Per quanto riguarda la cucina italiana, Cook del Corriere della Sera fa notare come la stessa sia stata indicata, al di là degli italiani, sempre al secondo posto, con una percentuale di votazione compresa fra il 38 e il 55 per cento degli intervistata, con la Gran Bretagna che l’ha addirittura eletta come la migliore del mondo. Se la cucina italiana è la migliore, di contro, la peggiore è stata eletta proprio quella di Sua Maestà.

Il cibo d’oltre Manica è in ultimissima posizione, ma anche quello americano, degli Stati Uniti, non si difende benissimo, piazzandosi in penultima posizione, ma anche ultima, a seconda degli intervistati. Gli italiani, a riguardo, secondo un sondaggio, considerano la cucina indiana, molto speziata e “profumata” la peggiore in assoluto, davanti a quella cinese, americana e quindi inglese. Vi trovate d’accordo con questi dati?