La cugina di Taylor Mega/ Baci saffici sui social con l’influencer: “Geni Todesco!”

Taylor Mega riesce ad attirare l’attenzione sui social anche quando è completamente vestita. E’ successo poco fa su Instagram e il successo è davvero impressionante. Cosa c’è di nuovo questa volta? Invece di apparire in costume su barche o in lussuosi resort, questa volta l’influencer appare al fianco dell’amata cugina con la quale, a quanto pare, è molto unita. Le due posano per un selfie sensuale, poi per un bacio saffico che ha fatto impazzire i fan e, infine, Taylor Mega posta due foto che le ritraggono insieme anche da piccole. Il risultato? Un delirio di like e di commenti che hanno messo al centro proprio la bellezza delle due cugine, conferma di una “razza superiore”, secondo alcuni. La stessa Taylor Mega pubblicando la serie di scatti ha scritto: “Geni Todesco” confermando che le due sono cugine di sangue.

TAYLOR MEGA FA IMPAZZIRE I FAN BACIANO LA CUGINA

La cosa è piaciuta molto ai fan dell’influencer che hanno avuto modo di vederla insieme e inneggiare alla loro bellezza senza alcun freno. Qualcuno chiede “gentilmente” “#Escile”, altri invece vanno oltre pregando Taylor Mega di pubblicare e taggare la cugina in modo tale da potersi dirottare sul suo profilo e seguire un po’ le sue gesta ma l’influencer risponde subito dicendo che la biondina non ha i social e quindi non si può fare. I fan di Taylor Mega però sanno bene come gestire le emergenze e così, privi di profili social su cui mettere mi piace, hanno pensato bene di osare chiedendole addirittura il numero. Insomma, qualcosa l’influencer “dovrà uscirla” oggi, cosa sarà? Siamo sicuri che i fan più attenti sono già pronti a ricoprirla di like alla prossima pubblicazione, qualsiasi essa sia.

Ecco tutte le foto della Mega con sua cugina:





