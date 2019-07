Taylor Mega/ “La mia prima volta? A 14 anni, orribile. Però il tipo era ben dotato”

Taylor Mega è ormai vera protagonista del gossip. L’ex gieffina sta infiammando il web e, nelle ultime ore, sta facendo discutere per alcune dichiarazioni fatte sui social in merito alla sua prima volta con un uomo. Qualche fan ha chiesto a che età ha fatto l’amore per la prima volta e la Mega ha ammesso: “Età della prima volta? 14 ed era stato orribile.” La bella e biondissima influencer spiega allora perché “È stato in un parcheggio dentro una macchina (di me*da). Terribile proprio”. Un’esperienza, insomma, da dimenticare. Eppure qualcosa le ha fatto cambiare idea, tanto da fidanzarsi poi con questo ragazzo. “Però il tipo era ben dotato così poi mi ci sono fidanzata per un anno”, ammette la Mega, che è nota per non avere peli sulla lingua.

Taylor Mega, nuova provocazione dell’influencer

Taylor Mega è un libro aperto con i suoi follower. Ecco perché non ha avuto alcun timore a svelare l’età e le modalità della sua prima volta. Ma è anche questo uno dei motivi del suo grande successo: l’essere schietta e, al contempo, amante delle provocazioni. Intanto negli ultimi giorni, la bella influencer si gode qualche giorno di vacanza, spesso in compagnia di Erica Piamonte, conosciuta nella Casa del Grande Fratello 16. Le due sono diventate grandi amiche, tanto da diventare inseparabili. Hanno di recente condiviso molti momenti insieme, tra i quali anche un lancio con paracadute. Qualcuno ha addirittura ipotizzato che tra le due possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia ma le due ragazze non hanno confermato né smentito il gossip.

