La dama velata 2, la nuova serie ci sarà?/ Anticipazioni: un dettaglio ne svela che..

La dama velata 2 é all’orizzonte? L’interrogativo generale

Com’è ormai risaputo La dama velata è tornata ad intrattenere i telespettatori di Rai Uno con la messa in onda delle repliche della sua prima stagione, nel corso di questa calda estate 2022, in procinto di concludersi con l’arrivo dell’equinozio di autunno 2022. La trasmissione in replica della fiction diretta da Carmine Elia e prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Lux Vide ha conseguito dei numeri importanti in termini di ascolti tv, e tra gli appassionati estimatori c’è chi ora si chiede se la fiction sia destinata a tornare in tv con un sequel La dama velata 2, dal momento che in prima serata e in data 4 settembre si registra la messa in onda dei due episodi finali di cui si compone la puntata epilogo della prima stagione.

La dama velata vede protagonisti la coppia di attori molto amati dal pubblico tv, Mirian Leone e Lino Guanciale, e tratta la coinvolgente e storia di Clara, una donna alla disperata ricerca di una vendetta personale, vedendosi minata e messa in discussione la sua salute mentale. Per ciò che concerne il genere della storia, trattasi di un dramma sentimentale in costume, e la fiction è ambientata a Trento tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. La protagonista della serie tv, Clara, un personaggio interpretato dall’ex Miss Italia Miriam Leone, è una donna che da giovanissima si vede costretta dal padre a unirsi in matrimonio con l’altro protagonista della storia Guido, personaggio a cui si presta invece l’attore Lino Guanciale. Quando tutti la credono morta, Clara penserà ad escogitare un piano per vendicarsi degli inganni subiti.

La dama velata 2 non figura nei rinnovati palinsesti tv Rai

E la domanda del momento è: sono previste delle nuove puntate in futuro per La dama velata, per una seconda serie tv? Il quesito è uno degli interrogativi del momento nei telespettatori fedeli alla TV di Stato, dalla cui presentazione dei rinnovati palinsesti tv giunge a quanto pare la risposta tanto attesa. Nonostante il grande successo in termini di ascolti ottenuti dalle repliche, la prima stagione de La dama velata non avrà un seguito, quindi. Nel piano della programmazione tv fissato per la stagione televisiva di casa Rai relativa all’anno 2022/2023, infatti, non figura tra i titoli quello de La dama velata 2, che può dirsi una fiction ufficialmente cancellata dalle reti Rai, salvo cambiamenti repentini futuri.

L’estromissione dai palinsesti tv sarebbe dettata dalla volontà dei vertici Rai di sperimentare prodotti dal linguaggio tv più contemporaneo rispetto a quello delle fiction in costume.











