La donna che visse due volte/ Su Rete 4 il capolavoro di Alfred Hitchcock

La donna che visse due volte, film di Rete 4

La donna che visse due volte è un film del 1956, considerato uno dei capolavori del maestro del brivido, che andrà in onda oggi, 10 luglio, a partire dalle 23,30 su Rete 4.

La regia è di Alfred Hitchcock, gli interpreti sono: Kim Novak, James Stewart, Tom Helmore, Barbara Bel Geddes e Henry Jones. La pellicola rappresenta il rifacimento cinematografico del romanzo omonimo del 1954.

Anche in questa opera, come in moltissime delle altre, Hitchcock si riserva un cameo molto simpatico. Lo vediamo infatti nei panni di un passante che porta la custodia di un corno passando davanti ai cantieri di Elster. Il film fu restaurato dopo 12 anni di assenza dal piccolo schermo nel 1997. A lavorare a questa opera furono Robert A.Harris e James C.Katz.

La donna che visse due volte, la trama del film

La storia de La donna che visse due volte racconta la vita di un agente di polizia, il quale durante un inseguimento sui tetti dei grattacieli della città di San Francisco, purtroppo, ha un pericoloso incidente e resta aggrappato ad un cornicione. L’agente Fergus, soffre di vertigini e pertanto resta paralizzato dalla paura, inoltre, un suo collega cercando di salvarlo precipita nel vuoto e perde la vita.

L’episodio, cambia completamente l’esistenza dell’agente, che disperato, decide di lasciare la polizia. In questo frangente, arriva in suo aiuto un ex compagno di college, il quale gli offre l’incarico di vigilare su sua moglie, Madeleine, una donna bellissima che da un po’ di tempo ha assunto degli atteggiamenti molto particolari, quasi ossessivi e inclini al suicidio.

Il marito, ha il timore che sua moglie sia sull’orlo della pazzia, infatti, la donna pensa di essere la reincarnazione della bisnonna materna, la quale, dopo essere stata lasciata dall’amante e costretta ad abbandonare sua figlia, decide di suicidarsi all’età di 26 anni, la sua stessa età. Inizialmente l’agente è riluttante all’idea di assumere l’incarico, ma quando vede Madeleine, rimane colpito dalla sua avvenenza e decide di accettare.

L’agente Fergus con il passare del tempo si innamora della donna e fra colpi di scena e gesta disperate tenta di convincere la donna ad avere fiducia in lui accettando il suo aiuto. Anche Madeleine comincia a provare dei sentimenti profondi nei confronti dell’agente e gli rivela tutte le sue ossessioni.

Ma nonostante l’impegno e gli sforzi profusi, la tragedia sta per incombere e infatti Madeleine perde la vita in un terribile incidente, di fronte all’impotenza di Fergus. Un anno dopo l’agente scopre l’esistenza di una donna molto somigliante alla donna da lui amata e purtroppo rivive con lei tutti gli episodi che hanno visto coinvolta la sua Madeleine e anche lei muore tragicamente.

