La doppia faccia del mio passato/ Su Rai 2 il film con Robin Dunne (3 luglio)

La doppia faccia del mio passato va in onda oggi, sabato 3 luglio, su Rai 2 a partire dalle ore 15.00. Il film è stato prodotto da Lifetime nel 2020, con Robin Dunne e Sarah Fischer, regia di Stuart Archer. Dopo essere sopravvissuta ad un violento attacco per mano di uno stalker geloso, la bellezza impeccabile Lily Abrams si trasferisce in una nuova città alla ricerca di un nuovo inizio. Fisicamente sfregiata e lottando per far fronte al trauma oscuro del suo passato, Lily è perseguitata dalle visioni del suo stalker ad ogni angolo, e rischia di andare in pezzi, perdere il suo nuovo lavoro e la nuova vita che si è costruita.

La doppia faccia del mio passato, la trama del film

Il film La doppia faccia del mio passato racconta la storia di Lilly Abrams, una donna che scopre che nemmeno cambiare il suo nome può garantire la sua sicurezza. Lilly (interpretata da Sarah Fisher) è l’assistente di un medico. Quando la incontriamo per la prima volta, si sta preparando per un appuntamento con il bello e di successo Jason. Tuttavia, quella data viene interrotta dall’arrivo improvviso di Spencer (Stephane Garneau-Monten), lo stalker di Lilly. Secondo Lilly, lei e Spencer hanno avuto un appuntamento e Spencer l’ha seguita da allora. Afferma che vuole solo proteggerla, ma è ovvio che l’unica persona da cui Lilly ha bisogno di essere protetta è lui. Dal momento che l’arrivo di Spencer rovina la cena, Lilly e Jason tornano a casa sua e ordinano una pizza. Sfortunatamente, quando bussano alla porta, non è il fattorino. Invece è Spencer! Spencer pugnala prontamente a morte Jason e, dopo aver tagliato la faccia di Lilly, finisce per cadere da una finestra. Sembra che Spencer sia morto ma… è lui?

Pochi mesi dopo, Lilly sta cercando di ricostruire la sua vita. Si è trasferita in una nuova città. Ha cambiato il suo nome in Stella Gordon. Prende farmaci per aiutare ad affrontare il suo disturbo da stress post-traumatico. E, dopo aver visitato una clinica di chirurgia plastica, riesce persino a liberarsi della brutta cicatrice che Spencer le aveva precedentemente lasciato sul viso. Alla gente della clinica piace così tanto che le danno un lavoro. Presto Stella avrà anche una relazione adultera con il suo capo. Sai che ce l’hai fatta una volta che inizi a tradire con un uomo sposato. Tuttavia, Stella è ossessionata dal suo passato. Ha frequenti incubi e, a volte, giura di sentire Spencer che la osserva. Ma Spencer non è morto? Stella sa che sicuramente sembrava morto dopo essere caduto dalla finestra, ma come può esserne sicura? Cominciano a succedere cose strane. Qualcuno le manda una dozzina di gigli, proprio come faceva Spencer. Le persone muoiono misteriosamente. Spencer è tornato o Stella sta perdendo la testa? Mentre Stella lotta con quella domanda, si avvicina anche a un paziente pesantemente bendato di nome Joshua. Presto, Joshua rimuoverà le bende e ha specificamente richiesto che Stella sia lì per vedere la sua faccia riparata.

