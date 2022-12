La famiglia Von Trapp – Una vita in musica, Rai 1/ Il film diretto da Ben Verbong

La famiglia Von Trapp – Una vita in musica: film su Rai 1

Lunedì 26 dicembre alle ore 23.45 su Rai 1 andrà in onda La famiglia Von Trapp – Una vita in musica, un film a tema biografico prodotto in Germania nel 2015 e diretto da Ben Verbong.

Il cast internazionale è composto da interpreti come Eliza Bennett, Lisa Maria Trinkl e Matthew Macfadyen. La storia racconta le sorti di un’anziana signora, appartenente alla nota famiglia tedesca dei Von Trapp e di nome Agathe. Vediamo nel dettaglio la trama.

La famiglia Von Trapp – Una vita in musica, la trama

La donna, Agathe, racconta la propria vita in prima persona, parlando alla nipotina di nome Kristy. Fin da bambina la protagonista aveva portato avanti un amore incondizionato per la musica, in particolare per il canto. Purtroppo però non aveva sempre avuto la possibilità di dedicare particolare tempo alla passione a causa delle ristrettezze economiche e della difficile situazione dal punto di vista familiare. Fattori che avevano rappresentato un ostacolo piuttosto arduo per i suoi desideri da bambina.

Dopo la morte della madre, infatti, Agatha aveva dovuto prendere in mano le redini della famiglia, curandosi della salute e della vita delle proprie sorelle e dei fratelli ancora piccoli. Il padre inoltre non era in grado di adempiere a pieno al suo ruolo: la sua partecipazione al primo conflitto mondiale lo aveva provato sia dal punto di vista psicologico che fisico.

La piccola Agatha dunque doveva occuparsi anche di lui con il suo amore smisurato. Quando la situazione dell’uomo inizia a migliorare, con il nuovo soggiorno in Austria, trova anche nuovamente l’amore in un’amabile donna che riesce a farsi apprezzare anche dai figli non suoi. Dopo la prima guerra mondiale, però, incombe la minaccia nazista. La protagonista, con tutta la sua famiglia, inizierà dunque una delle fasi più travagliate della sua esistenza alla ricerca di una via di fuga verso gli Stati Uniti d’America dopo il proposito del dispotico Hitler di conquistare l’Austria.

