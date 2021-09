LA FAVORITA/ Su Rai 3 il film che ha vinto 19 premi e ottenuto 19 nomination

La Favorita in totale ha vinto 19 premi e ottenuto 19 nomination. L’idea di raccontare questa storia è venuta alla sceneggiatrice Deborah Davis, aiutata dalla biografia scritta da Winston Churchill prima che diventasse Primo Ministro. La stesura del primo copione è del 1998, trascorre molto tempo prima che il produttore Ed Guiney si interessa alla vicenda. Le scene sono state girate presso Hatfield House l’attuale residenza del marchese di Salisbury. La location è stata usata anche per le riprese in Orlando, The New World, Batman e Tomb Raider. L’attrice Rachel Weisz dopo il successo ottenuto con La Favorita viene scritturata per interpretare il thriller per la tv Inseparabili dove ricopre il doppio ruolo che nel lungometraggio era stato affidato a Jeremy Irons. Nel cast del film troviamo anche Mark Gatiss che interpreta il ruolo di John Churchill. Nato a Sedgefield il 17 ottobre del 1966 è anche scrittore e sceneggiatore. La notorietà però l’ha trovata come comico nel quartetto The League of Gentlemen.

La Favorita su Rai 3

La Favorita va in onda su Rai 3 oggi, giovedì 9 settembre 2021, a partire dalle 21.20. Si tratta di un film storico del 2018, girato in Irlanda, USA e Gran Bretagna, distribuito dalla 20th Century Fox per la regia di Yorgos Lanthimos, che in 13 anni di carriera ha diretto 7 film tra cui Poor thing, The lobster, Il sacrificio del cervo sacro.

Nel cast abbiamo Olivia Colman, con questo film riesce a portare a casa ben 5 premi tra cui un Oscar come migliore attrice protagonista e ancora al Festival di Venezia le viene assegnato 1 Premio Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, poi va aggiunto 1 Golden Globe come migliore attrice in un film musicale o commedia, 1 BAFTA come miglior attrice protagonista, 1 European Film Awards come migliore attrice. Inoltre è riuscita a vincere anche 1 Golden Globe come miglior attrice in una serie TV drammatica per – The Crown – 1 BAFTA come migliore attrice protagonista per la TV per Broadchurch. Tra le altre interpreti troviamo una brillante Emma Stone vincitrice nel 2017 del Premio Oscar come migliore attrice protagonista per – La La Land -.

Lo stesso film le ha fatto vincere al Festival di Venezia 1 Premio Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, 1 Golden Globe, 1 SAG Awards, 1 BAFTA. I suoi lavori più recenti sono: Crudelia e Crudelia 2, The Menu e I Croods 2: Una nuova era. Il cast è arricchito dalla presenza di un altro premio Oscar vinto dall’attrice Rachel Weisz come migliore attrice non protagonista per – The Constant Gardener -, che le è valso oltretutto 1 SAG Awards e 1 Golden Globe.

La Favorita, la trama del film

La Favorita è un film storico che ha ottenuto un enorme successo soprattutto grazie alla presenza e alle magistrali interpretazioni delle tre attrici femminili entrambe vincitrici di 1 Premio Oscar. La storia che viene raccontata è ambientata nel 1700, quando tra Francia e Inghilterra è in atto una guerra. Mentre gli uomini al fronte muoiono nello spietato scontro, alla corte della regina Anna Stuart interpretata da Olivia Colman la vita scorre in modo tranquillo.

La regina oramai non più giovane e con qualche malanno che la tormenta, non è interessata alla vita di corte e tralascia anche i suoi impegni di regnante, per trascorrere le sue giornate in compagnia dei suoi amati conigli che oramai da tempo ha sostituito con i suoi figli che non può più dargli affetto perché per diverse vicissitudini ha perso nel corso degli anni.

Il potere viene amministrato dall’amica della regina Sarah Churchill, (ruolo affidato all’attrice Rachel Weisz) che governa il regno per conto della regina, ma approfittando dell’importante posizione ne approfitta per far avanzare la carriera militare del marito e favorire la posizione politica dei Whig.

Con l’arrivo a corte della cugina di Sarah, gli equilibri si rompono, difatti Abigail Masham (Emma Stone), una donna con la disgrazia di essere stata venduta dal padre per estinguere i suoi debiti, vuole riprendersi la sua posizione da nobile e occupando a corte un ruolo da sguattera, riesce con astuzia e benevolenza ad accaparrarsi le simpatie della regina, approfittando anche dell’assenza di Sarah tenuta lontano da corte per impegni politici legati al conflitto in corso. La regina Anna a questo punto farà di tutto per aumentare la rivalità tra le due cugine, che con astuzia e furbizia escogiteranno i peggiori stratagemmi per arrivare alle grazie della sovrana, che alla fine sceglierà chi sarà la favorita da meritare la sua fiducia.

