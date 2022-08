La Felicità degli Altri/ Su Rai 3 il film con Vincent Cassel

La Felicità degli Altri, film di Rai 3 diretto da Daniel Cohen

La Felicità degli Altri sarà trasmesso su Rai 3 a partire dalle 21.20 di oggi, 17 agosto. La commedia, realizzata nel 2020 in Francia da Cinéfrance Studios, SND Films, Artémis Productions e OCS, è stato diretto da Daniel Cohen, che ne ha curato anche la sceneggiatura. Il direttore della fotografia è Stephan Massis, il montaggio è stato curato da Verginie Seguin, mentre della composizione della colonna sonora si sono occupati Maxime Desprez e Michael Tordjman.

In Italia, la distribuzione è stata affidata alla Academy Two. Il cast è composto da attori di primissima categoria: Bérénice Bejo (Il destino di un cavaliere, The Artist, Il passato), Vincent Cassel (Ocean’s Twelve, Derailed, Il cigno nero,

Il monaco, La bella e la bestia, Jason Bourne, Gauguin – Viaggio a Tahiti, Underwater), François Damiens (Tango Libre, Il mondo è tuo, L’ufficiale e la spia), Florence Foresti (Parigi a tutti i costi, Una famiglia senza freni), Daniel Cohen, Karen-Ann Zajtelbach, Owen Tannou, Romain Cottard, Constance Labbé, François-Eric Gendron (Orient-Express, La vita è un romanzo, L’amico della mia amica, Sotto il vestito niente II, I viaggiatori delle tenebre, Voglio tornare a casa!, La rivoluzione francese, Un minuto a mezzanotte, Donne di piacere, Le avventure del giovane Indiana Jones) e Yan Brian.

La Felicità degli Altri, la trama del film

La trama de La Felicità degli Altri vede lo svolgimento delle avventure di quattro amici, gruppo formato da due coppie: Léa (Beatrice Bejo) ha una relazione con Marc (Vincent Cassel), mentre Karine (Florence Foresti) è la moglie di Francis (François Damiens).

I quattro si conoscono da tanto tempo e hanno un rapporto ben saldo grazie alle dinamiche ben precise stabilitisi all’interno del gruppo; questo clima di cameratismo e rispetto inizia però a mostrare qualche crepa e segno di cedimento quando Léa, addetta alle vendite in una raffinata boutique in un grande centro commerciale parigino, confessa agli altri tre di star lavorando alla stesura di un romanzo e che degli editori sono interessati allo scritto.

Questo annuncio inizia a destabilizzare l’amicizia del gruppo: Karine annuncia che anche lei sta lavorando a un libro, mentre Francis cerca inutilmente di ‘coltivare’ una passione artistica; inizialmente è la musica elettronica, per poi passare alla scultura e arrivare alla cucina. Una volta pubblicato, il libro di Léa avrà un successo tale da diventare un bestseller e questo inaspettato risultato manda in frantumi l’amicizia tra i quattro, con gli altri tre che manifestano una forte gelosia e invidia nei confronti di Léa per l’importante traguardo raggiunto.

Questi due sentimenti si tramutano presto in vera e propria cattiveria, e la donna si rende conto suo malgrado che i veri amici in realtà non si vedo nel momento del bisogno, ma in quello della prosperità.

