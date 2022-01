La figlia della sciamana 2 Il dono del serpente/ Su Italia 1 il film con Allan Hyde

La figlia della sciamana 2 Il dono del serpente, film di Italia 1 diretto da Ask Hasselback

La figlia della sciamana 2 Il dono del serpente verrà trasmesso oggi, 7 gennaio, a partire dalle ore 14:25 su Italia 1. Si tratta di un film che ha debuttato nell’anno 2019 e che appartiene ai generi fantasy e fantastico. Questo film è stato diretto dal regista Ask Hasselback mentre la sceneggiatura è stata curata da Soren Frellesen e Philip Lazebnik.

All’interno del cast del film sono presenti diversi attori famosi come Rebecca Emile Satrup, Dejan Cukic, Jakob Oftebro, Allan Hyde, Mikkel Arendt, Nicolas Bro e Agnes Kittelsen. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore Jeppe Kaas, mentre per quanto riguarda la fotografia, è stata curata dal professionista Niels Reedtz Johansenn.

La figlia della sciamana 2 Il dono del serpente, Trama del film: una ragazza con un grande potere

Leggiamo la trama de La figlia della sciamana 2 Il dono del serpente. Dina è la figlia della sciamana, una ragazza che nasconde un grande potere. Grazie alle sue azioni, Dina può cambiare il corso degli eventi e regalare all’umanità un futuro sereno e prosperoso. Tuttavia, proprio come accaduto nel primo film, per far essere tutto in armonia, Dina deve scontrarsi contro il malvagio Drakan. Questo è un signore oscuro che vuole accumulare tanto potere così da governare la Terra e sottomettere tutti al suo dominio. Non a caso, Drakan è riuscito anche a conquistare il regno di Dunark e regna come un tirranno.

Dina comunque, non si arrende, sa che deve fare qualcosa per poter riuscire a cambiare la situazione. Per questa ragione, decide di chiedere una mano all’amico Nico e suo fratello Devin. Insieme, questi ragazzi vengono imprigionati e dunque Dina decide che è arrivato il momento di chiedere l’aiuto di Sezuan, suo padre. La figlia e il padre, grazie ai loro poteri mistici, si imbatteranno in una missione molto difficile che metterà a dura prova tutte le loro energie. Tuttavia, grazie al loro potere e al loro legame, riusciranno a sconfiggere Drakan e i suoi sgherri malefici.

Video, il trailer del film “La figlia della sciamana 2 Il dono del serpente”

