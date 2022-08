La finestra sul cortile/ Su Rete 4 il film cult di Alfred Hitchock

La finestra sul cortile, film di Rete 4 con James Stewart

La finestra sul cortile va in onda oggi, 31 agosto 2022, a partire dalle ore 16.30 su Rete 4. Si tratta di un capolavoro del 1954 prodotto e diretto da Alfred Hitchcock. Il cast è veramente notevole, ad interpretare il personaggio principale è James Stewart, nei panni del personaggio femminile c’è Grace Kelly. Tra gli altri attori che hanno recitato alla pellicola ci sono Grace Kell, Wendell Corey e Raymond Burr. La storia si ispira ad una delle tante opere narrative dello scrittore newyorkese Cornell Woolrich.

Quasi tutti i brani musicali sono stati scelti personalmente dal regista, tra questi degno di nota è “That’s Amore”, portato al successo dal compianto attore e cantante Dean Martin. Raymond William Stacy Burr, l’attore che nella pellicola ha ricoperto il ruolo dell’omicida Lars Thorwald, ha raggiunto la notorietà grazie al ruolo dell’avvocato “Perry Mason” e dell’ex poliziotto di san Francisco “Ironside”, entrambi protagonisti di due serie televisive di grande successo. Impossibile non fare cenno alla presenza di Thelma Ritter, un’attrice molto affermata negli anni cinquanta e sessanta. La Ritter nel corso della carriera è stata candidata per ben sei volte al premio Oscar.

La finestra sul cortile, la trama del film

Leggiamo la trama de La finestra sul cortile. L.B. Jeff Jefferies è uno stimato fotoreporter. Dopo un brutto incidente avvenuto sul luogo di lavoro, l’uomo è costretto ad un periodo di assoluta immobilità sulla carrozzina. Jeff può contare soltanto sulle visite occasionali di una ragazza di nome Lisa Freemont (Grace Kelly), che si finge un’amica ma in realtà è mossa da un vero sentimento d’amore e sulle conversazioni futili con la sua infermiera Stella (Thelma Ritter). Per passare il tempo il giornalista ha iniziato ad osservare in maniera quasi maniacale le vite dei dirimpettai, spiandoli dalla finestra che affaccia sul cortile.

A suscitare maggiormente la sua curiosità è Lars Thorwald (Raymond Burr), un commesso viaggiatore che commercia in oggetti di bigiotteria e che abita dall’altra parte del cortile con una moglie lagnosa e cagionevole di salute. Durante una delle tante notti insonni, il fotoreporter sente il grido di una voce femminile giungere dauna delle abitazioni dirimpetto. Da quel momento Jeff osserverà attentamente la finestra di casa di Thorwald, il commesso viaggiatore. Una sera lo vede che va in giro per casa con una valigia e non c’è alcun segno della presenza in casa della signora Thorwald. Sente i vicini chiacchierare e tra gli altri pettegolezzi, viene fuori che la donna è partita.

Da giornalista fotografo Jefferies si trasforma in una sorte di detective, sospetta un vero e proprio omicidio. L’uomo parla delle sue supposizione ad un amico agente di polizia ma questi non prende sul serio la cosa e Jeff decide di indagare da solo. Si aiuta con un binocolo e chiede la collaborazione dell’infermiera e della stessa Lisa. Le due giovani donne credono ai sospetti dell’uomo tanto da entrare furtivamente nell’appartamento di Thorwald sperando di trovare un indizio utile a dimostrare l’omicidio e la colpevolezza dell’uomo.

Mai come in questo momento la bella Lisa viene vista da Jeff con occhi diversi che vede in lei la compagna ideale. La situazione diventa sempre più pericolosa, Thorwald si accorge di essere costantemente controllato e reagisce.

Entra nell’appartamento del fotografo, tra i due c’è una collutazione che mette seriamente a rischio la vita di Jeff che cade rovinosamente a terra procurandosi la frattura di tutte e due gli arti inferiori. In quel momento arrivano i poliziotti che arrestano l’omicida reo-confesso. Il fotoreporter, ancora costretto a muoversi sulla sedia a rotelle, godrà ancor di più della compagnia di Lisa, innamorata più di prima.











