La forma dell’acqua/ Su Rai 3 il film con Richard Jenkins

La forma dell’acqua sarà trasmesso da Rai 3 a partire dalle ore 23.45 di oggi, 10 agosto 2022. Scritto e diretto da Guillermo Del Toro è un film fantastico e romantico del 2017 della durata di 123 minuti. Straordinario è il trucco di Kristin Wayne decisiva nella realizzazione del mostro protagonista del film.

Nel cast del film La forma dell’acqua troviamo Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg e molti altri ancora. Distribuito in Italia dalla 20th Century Fox è arrivato nelle sale nel giorno di San Valentino, 14 febbraio, del 2018, due mesi dopo l’uscita negli Stati Uniti. Nel suo primo weekend in sala nel nostro paese si è classificato quinto al box office con un incasso di 1.8 milioni di euro. Il film ha ricevuto anche delle critiche negative con alcuni che hanno parlato di un plagio di Splash una sirena a Manhattan.

La forma dell’acqua, la trama del film

Leggiamo la trama de La forma dell’acqua. Il film è ambientato in piena Guerra Fredda, siamo a Baltimora nel 1962. Una donna affetta da mutismo lavora in un laboratorio come addetta alle pulizie. Presto scopre che si effettuano delle sperimentazioni a scopo militare e riesce a capire qualcosa di molto strano fin quando si trova di fronte a un anfibio dall’aspetto umanoide che è stato catturato in Amazzonia ed è stato rinchiuso nel laboratorio. Elisa rimane particolarmente colpita da questo e scopre la sua umanità, allevandolo di nascosto come se fosse un bambino.

C’è però il colonnello Strickland che deve condurre un esperimento crudele pronto a vivisezionarlo per studiarne gli organi. Elisa così decide di portare in salvo l’animale di cui si innamora. Tra i due nascerà una romantica ma impossibile storia d’amore.

Il video del trailer de La forma dell’acqua

