La Fortuna 2, ci sarà?/ La storia di Alex Ventura si conclude qui!

“La Fortuna” è una miniserie, in sei episodi, diretto da Alejandro Amenábar e interpretato da Álvaro Mel, Ana Polvorosa, Stanley Tucci, T’Nia Miller e Clarke Peters. La serie è un adattamento del graphic novel “Il tesoro del Cigno Nero” di Paco Roca e Guillermo Corral (2018). È stato presentato in anteprima il 30 settembre 2021 su Movistar+ in cinque prime serate (i primi due episodi sono andati in onda la stessa sera), mentre in Italia è andata in onda in due puntate – tre episodi a puntata – su Rai 1. Fortuna 2 non è prevista: la missione del giovane diplomatico spagnolo Alex Ventura di riportare in patria il tesoro ritrovato da Frank Wild troverà compimento nell’ultima puntata. Ricordiamo che il romanzo a fumetti è ispirato a una storia vera vissuta da Corral in prima persona quando ha iniziato la sua carriera come diplomatico.

La Fortuna: il successo della miniserie

La miniserie “La Fortuna” è stata prodotta da Movistar+ insieme ad AMC Studios, in collaborazione con MOD Producciones. Il regista Alejandro Amenábar, al suo debutto, ha co-scritto la sceneggiatura con Alejandro Hernández. Le riprese della serie sono durate circa cinque mese e si sono concluse ad aprile 2021. Le location principali sono quasi tutte in Spagna: la regione di Madrid (compreso il Palazzo della Moncloa), la provincia di Cadice (tra cui La Línea, Algeciras e la stazione navale Rota), Guadalajara, A Coruña e Saragozza. La serie è stata presentata dal regista Amenábar al 69° Festival Internazionale del Cinema di San Sebastián. “La Fortuna” ha ottenuto tre nomination ai Feroz Awards, i premi cinematografici e televisivi spagnoli assegnati dall’Asociación de Informadores Cinematográficos de España.

