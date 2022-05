La Fortuna/ Anticipazioni prima puntata 30 maggio: Frank Wildrin viene un relitto carico di monete d’oro…

La Fortuna: miniserie ispirata al graphic novel “Il tesoro del Cigno Nero”

Questa sera, lunedì 30 maggio, va in onda su Rai 1 la prima puntata della miniserie “La Fortuna”, basata sul graphic novel “Il tesoro del Cigno Nero” di Guillermo Corral e Paco Roca, pubblicato in Italia da Tunué nel 2020 (titolo originale: “El tesoro del Cisne Negro”). La seconda e ultima puntata andrà in onda domani, martedì 31 maggio, sempre alle 21.35 su Rai 1. “La Fortuna” è diretta dal regista Alejandro Amenábar ed è prodotta da HBO in collaborazione con Movistar+. Fanno parte del cast Álvaro Mel, Stanley Tucci, Ana Polvorosa, T’Nia Miller e Clarke Peters. Ispirato a una storia vera, la trama del romanzo a fumetti “Il tesoro del Cigno Nero” ruota intorno al recupero da parte di una compagnia americana del relitto di una nave spagnola affondata dalla marina britannica al largo delle coste portoghesi nel 1804. È l’inizio di un duro contenzioso con il Regno di Spagna, che rivendica la nazionalità spagnola del veliero e dunque il diritto di accaparrarsi il tesoro.

Le parole del regista Alejandro Amenábar e di Stanley Tucci

Il regista Alejandro Amenábar è noto per film come “The Others” con Nicole Kidman, “Mare dentro” con Javier Bardem e “Agorà” con Rachel Weisz. “La Fortuna” è la prima serie diretta dal regista: “La Fortuna mi ha permesso di fare un salto nel passato e di sfruttare tutto il cinema che amavo da bambino, i film di Steven Spielberg o di James Cameron… E come in ogni storia di avventura c’è molto umorismo, qualcosa che fa parte di me ma che non ho messo mai nei miei film”, ha detto Amenábar, come riporta Tv Sorrisi e Canzoni. L’attore Stanley Tucci, che interpreta il cacciatore di tesori Frank Wild ha detto: “Il mio personaggio è singolare. All’inizio sembra un vero pirata ma poi ha una svolta inattesa. E la chance di lavorare con un grande come Amenábar non capita a tutti. Una vera… fortuna!”.

La Fortuna, anticipazioni prima puntata 30 maggio

Frank Wild (Stanley Tucci) presidente di Atlantis, una società americana di ricerche subacquee, rinviene un relitto carico di monete d’oro e d’argento vicino allo stretto di Gibilterra. Il governo spagnolo decide di recuperare il tesoro che ritiene provenire da una antica fregata spagnola affondata nel 1804. Gli incaricati sono il giovane diplomatico Alejandro Ventura (Álvaro Mel) e la combattiva funzionaria Lucìa Vallarta (Ana Polvorosa), aiutati dal celebre avvocato Jonas Pierce (Clarke Peters).

