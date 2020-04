La gabbianella e il gatto, Luis Sepúlveda torna su Italia 1/ Storia di gelosia tra due “fratelli adottati”

Pubblicità

La gabbianella e il gatto, film del 1998 realizzato dal regista Enzo D’Alò e basato sul romanzo Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepúlveda, morto per il coronavirus, torna in onda oggi. Italia 1, infatti, ha deciso di rendere omaggio allo scrittore cileno trasmetto alle 16.20 il famoso film d’animazione che racconta il rapporto tra una gabbianella e un gatto paragonabile a quello di due fratelli. Il film, infatti, racconta la storia Kengah, un gabbiano avvelenato da una macchia di petrolio nel Mare del Nord che, poco prima di morire, riesce ad affidare il suo uovo al gatto Zorba strappandogli tre promesse: quella di non mangiare l’uovo, di averne cura fino alla schiusa e di insegnare a volare al nascituro. Dall’uovo nasce poi una gabbianella che si ritrova a condividere le sue giornate con Pallino, una specie di fratello maggiore. Nasceranno così le classiche gelosie tra “fratelli” con Pallino che, per ferire Fortunata, questo il nome della gabbianella, le dirà la cosa peggiore.

La Gabbianella e il gatto: Pallino è il personaggio assente nel libro

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare rappresenta uno dei maggiori successi letterari di Luis Sepulveda. Adattare il libro al cinema, tuttavia, portò il regista Enzo D’Alò ad introdurre anche dei nuovi personaggi. Tra questi c’è sicuramente Pallino che, nel film, rappresenta una specie di fratello maggiore di Fortunata a cui arriva a dire “guarda che questi ti hanno adottato, non sei un figlio vero e ti faranno fuori il prima possibile“, racconta Enzo D’Alo a La Repubblica. Il film, dunque, rispetto al libro, ha una narrazione più drammaturgica e, sicuramente, si concentra su quello che può essere considerato il rapporto tra fratelli tra i quali non manca mai quel pizzico di gelosia che li porta a dire anche cose cattive pur di ferirsi. Un rapporto, tuttavia, che cambia quando Fortunata è in pericolo e Palino, pentitosi di averla trattata male, cerca di salvarla mettendosi a sua volta in pericolo. A salvare entrambi sono i gatti del porto che riescono a salvare sia Pallino che Fortunata.



