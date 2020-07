LA GRANDE GILLY HOPKINS/ Streaming video Italia1, un finale da interpretare

La grande Gilly Hopkins è una commedia tratta dall’omonimo libro per bambini di Katherine Paterson del 1978. Discreto il successo in tutto il mondo soprattutto per le parentesi lasciate aperte da un finale che va interpretato e che in molti hanno provato a leggere. Nonostante si presenti come una pellicola per i più piccoli questa opera dimostra di essere all’altezza anche di un pubblico adulto, in grado di discernere e leggerne anche tutti i significati sottotraccia. Rimane un film che merita una visione a prescindere dall’età e dal sesso. Attenzione però perché alcuni potrebbero anche non coglierne il significato, pensando di essere dietro alla solita commediola da quattro soldi mentre il film è molto di più. La grande Gilly Hopkins è il film che anima la prima serata di Italia 1, clicca qui per seguirlo in diretta streaming. Grazie al trailer potremo scoprire ulteriori informazioni, clicca qui per il video.

La Grande Gilly Hopkins su Rai1

La grande Gilly Hopkins va in onda su Rai 1 nella prima serata di oggi, sabato 18 luglio, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2015 con la regia di Stephen Herek, il soggetto è stato scritto da Katherine Paterson mentre la sceneggiatura porta la firma di David Paterson. Il film è stato prodotto dalla Lionsgate Premiere nel cast sono presenti tra gli altri Sophie Nelisse, Kathy Bates, Glenn Close, Octavia Spencer, Julia Stiles, Bill Cobbs e Billy Magnussen.

La grande Gilly Hopkins, la trama del film

In La grande Gilly Hopkins viene raccontata la storia di una giovane ragazzina che purtroppo in virtù delle sue esperienze passate è caratterizzata da un carattere molto scontroso ed è per nulla disposta a fare nuove amicizie. Lei è rimasta orfana quando era ancora una tenera bambina e in particolar modo non ha mai potuto conoscere la sua vera madre biologica. È cresciuta all’interno di un orfanotrofio e in diverse occasioni è stata proposta per entrare in alcune famiglie adottive. Tuttavia, in ragione del proprio carattere irascibile ed essendo per nulla semplice da gestire, è stata passata da una famiglia adottiva all’altra proprio come se fosse un pacco.

Un giorno nel suo orfanotrofio si presenta una nuova coppia di possibili genitori che nonostante tutto decide di cercare di permettere a questa ragazza di entrare nella loro famiglia.

La cosa evidentemente non piace la ragazza la quale, anche per un atteggiamento di repulsione rispetto alla società, inizia a creare problemi non appena si ritrova nella nuova casa. Tuttavia, qui le cose potrebbero andare in maniera differente in quanto la ragazza si trova ad aver a che fare una donna molto forte e decisa come nel caso di Trotter. Quest’ultima sembra pronta a fare ogni cosa pur di poter rappresentare per quella ragazza quella madre biologica che ha sempre desiderato conoscere e soprattutto avere al proprio fianco.

Poco alla volta la donna riesce a smussare il carattere così spigoloso della ragazzina permettendole di capire che il suo atteggiamento è controproducente soprattutto per il suo futuro. Con il passare dei giorni, tra le due donne si instaura un rapporto sempre più limpido e di grande trasparenza che permetterà di diventare effettivamente mamma e figlia. Una bellissima storia nella quale entrambe le protagoniste faranno il possibile per poter mantenere inalterato il rapporto che si è venuto a creare anche perché entrambe hanno bisogno dell’altra per poter essere felice nelle rispettive esistenze.



