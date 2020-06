La guerra privata del maggiore Benson/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston

La guerra privata del maggiore Benson va in onda su Rete 4 prevede per il pomeriggio di questo mercoledì 17 giugno a partire dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola realizzata Nel 1955 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche con la regia affidata a Jerry Hopper, il soggetto è stato scritto da Bob Mosher e Joe Connelly mentre la sceneggiatura è stata rivista da William Roberts e Richard Alan Simmons. Il messaggio è stato realizzato da Ted J. Kent, il ruolo di direttore della fotografia stato affinato a Harold Lipstein mentre le musiche della colonna sonora portano la firma di Henry Mancini. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Charlton Heston, Julie Adams, William Demarest, Tim Hovey e Sal Mineo.

La guerra privata del maggiore Benson, la trama del film

Ecco la trama de La guerra privata del maggiore Benson. Un maggiore dell’esercito degli Stati Uniti d’America il cui nome è Benson sta per occuparsi della disciplina e soprattutto dell’addestramento di alcuni giovani ragazzi. Le guerre a cui ha dovuto prendere parte e soprattutto le metodiche con cui è stato addestrato gli impongono una ferma convinzione per quanto concerne l’importanza della rudezza dei metodi e soprattutto di fare in modo che tutti possano rispettare gli ordini che vengono loro in posti. Insomma il maggiore Benson è un uomo di altri tempi che pone innanzi a tutto la disciplina e che soprattutto sa dimostrarsi ufficiale capace di ogni genere di attenzione. Tuttavia durante le fasi di addestramento di alcuni giovani cadetti si dimostra eccessivamente rude tant’è che la questione finisce all’attenzione del settore disciplina dell’esercito con i suoi superiori che dopo aver analizzato a fondo la vicenda, si rendono conto di come i suoi metodi non siamo più ortodossi. In ragione di questo e soprattutto per dargli una sorta di lezione lo destituiscono e più precisamente gli impongono un nuovo ruolo che lui ovviamente non prende bene.

In particolare viene dirottato nell’accademia la cui età media dei cadetti è quella adolescenziale. Il maggiore Benson dovrà quindi cercare di dimostrare ancora una volta di essere la persona adatta per poter formare un corpo militare e quindi permettere loro di essere pronti nell’affrontare ogni genere di situazione che la vita mette dinanzi non solo in ambito militare. Anche in questa sua nuova veste il maggiore Benson si dimostra ancora una volta una persona tutta d’un pezzo pronta a far valere in ogni modo le sue patologie il che però gli permetterà soltanto di ottenere l’antipatia da parte dei suoi giovani cadetti. Tuttavia accadrà una cosa che cambierà per sempre il carattere e i metodi del maggiore Benson ed in particolar modo dopo aver conosciuto una giovane ed affascinante dottoressa il suo cuore si ammorbidirà. Questo permetterà al maggiore di dare una vera e propria svolta la sua esistenza permettendoti così di guardare con maggiore fiducia suo futuro magari al fianco della della dottoressa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA