La La Land, Rai 1/ Il film con Ryan Gosling (6 novembre 2019)

Cast e curiosità del film La La Land

La La Land andrà in onda su Rai 1, il giorno 6 novembre 2019. Si potrà assistere alla messa in onda di questa pellicola a partire dalle ore 21.35. Il lungometraggio in esame appartiene al genere dei film musicali-sentimentali. In La La Land, gli attori protagonisti sono allora Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, e John Legend. Questa pellicola musicale, poi, è stata prodotta nel 2016, mentre il suo regista si chiama Damien Chazelle. La colonna sonora di questo sceneggiato è stata realizzata da Justin Hurwitz. Quest’ultimo, per aver composto questa canzone, ha vinto un Golden Globe, un BAFTA e il Premio Oscar. I costumi di La La Land sono stati creati da Mary Zophres, mentre il montaggio è opera di Tom Cross, che è stato premiato con l’Oscar per la pellicola Whiplash del 2015. In questo film recitano Emma Stone e Ryan Gosling. La prima ha recitato anche in The Help, mentre il secondo ha lavorato nelle Pagine della nostra vita.

La La Land, la trama del film

La trama di La La Land parla della vita di due giovani, che vivono a Los Angeles, e che si chiamano rispettivamente Mia e Sebastian. La ragazza vuole tanto diventare attrice, anche se nel frattempo è la barista del caffè degli studi della Warner Bros. Mentre, Sebastian è un pianista di musica jazz molto talentuoso. Dopo un provino andato male, Mia si sente depressa. La donna, allora, viene convinta dalle sue amiche ad andare ad un party sulle colline di Hollywood. Al termine della festa, Mia ascolta una bellissima musica. Attratta da questa melodia, la giovane si reca in un locale pieno di gente e vede Sebastian, che è intento a suonare al piano. Ad un certo punto, il ragazzo viene licenziato per la sua improvvisazione jazz ed è furibondo per la scelta del suo capo.

In La La Land qualche tempo dopo, i due ragazzi si incontrano ad una bellissima festa e scoprono di amarsi profondamente. Il primo appuntamento tra i due giovani si conclude con un romantico ballo all’Osservatorio Griffith. Ad un tratto Sebastian parte per un tour di musica jazz, mentre Mia ad un certo punto partecipa ad un provino dove viene scelta come l’attrice di un film. Trascorrono cinque anni, Mia si è sposata con David, ha una figlia ed è una celebre attrice. Dall’altra parte, invece, Sebastian ha aperto un club tutto suo dove suona musica jazz. I due si rivedranno nel locale del giovane e, scambiandosi un ultimo sguardo da lontano, capiranno che si ameranno per sempre.

Il trailer di La La Land





