La La Land, Rai3/ Il film premio Oscar con Emma Stone e Ryan Gosling

La La Land, cast del film premio Oscar con Emma Stone e Ryan Gosling in onda oggi, 5 gennaio

Serata di grande cinema su Rai3 con la riproposizione di La La Land oggi, martedì 5 gennaio, in onda alle 21.20 in questa particolare serata dell’Epifania. La pellicola del 2016 con Emma Stone, Ryan Gosling, J.K. Simmons tornerà nel prime time di casa Rai per deliziare le famiglie costrette in casa per questi due giorni di zona rossa. Il film, per la regia di Damien Chazelle, è ambientato a Los Angeles e racconta la storia di Mia che sogna di recitare e, tra un provino e l’altro, serve caffè e cappuccini alle star fino a quando non incontra Sebastian, un musicista jazz che suona nei piano bar.

Il film ha ricevuto 14 candidature agli Oscar del 2017 portando a casa ben 6 statuette e ottenendo anche 7 Golden Globe. Nel cast del film troviamo anche Finn Wittrock, Sonoya Mizuno, Rosemarie DeWitt, Josh Pence, Jason Fuchs.

La La Land, trama del film

Ma qual è la trama di La La Land e chi può guardare questo film? La pellicola è adatta a tutti ma poco indicata a chi di solito ama l’azione e la violenza perché si tratta sicuramente di un film romantico anche se questo non significa che sia di poco valore, anzi. Al centro di tutto c’è la giovane Mia (Emma Stone) una ragazza che serve ai tavoli di un bar mentre sogna di diventare un’attrice. Nonostante una serie di provini fallimentari, l’occasione arriva con l’incontro di un bravo jazzista, Sebastian (Ryan Gosling) che sogna di aprire un locale tutto suo e, intanto, suona in quelli degli altri. Dopo l’ennesima delusione, infatti, Mia va ad una festa e lì è attirata da una musica proveniente da un locale, in cui decide di entrare imbattendosi così in Sebastian. Quest’ultimo in quel momento viene licenziato dal proprietario del ristorante reo di non essersi attenuto alla scaletta di brani natalizi e di aver fatto di testa propria. I due pian piano diventando amici fino a quando non si lasceranno travolgere dalla passione tra sogni comuni, affetto e sostegno reciproco. Ma proprio quando inizieranno ad arrivare i primi successi, i due si dovranno confrontare con importanti scelte che ne determineranno anche la vita privata. Come finirà tra loro?

