La La Land: significato, trama e finale/ Musical Premio Oscar con Emma Stone e Ryan Gosling

La La Land: Trama del film Premio Oscar con Emma Stone e Ryan Gosling

La La Land è un musical, partorito dalla mente di Damien Chazelle, che strizza l’occhio ai classici del genere anni’ 50 e 60. Il film ha fatto il suo esordio nel 2016, con protagonisti Emma Stone e Ryan Gosling la cui interpretazione è stata lodata dalla critica. Inoltre, ha ottenuto 14 candidature all’Oscar, vincendone 6.

La trama: Mia e Sebastian si incontrano per caso a Los Angeles, terra di sogni e grandi aspirazioni. Lei aspira a diventare una famosa attrice, mentre lui, pianista e musicista Jazz, vorrebbe aprire un locale tutto suo nonostante non abbia la possibilità economica per farlo. Respinta nuovamente ai provini, la protagonista (Emma Stone) entra nel locale di Sebastian (Ryan Gosling), attirata dalle note Jazz. Da quel momento, i due cominciano a frequentarsi assiduamente fino ad innamorarsi perdutamente. Dopo mesi dall’inizio della relazione, il protagonista maschile accetta un’offerta di lavoro che lo tiene molto lontano da Mia; così sorgono i primi problemi di coppia. L’aspirante attrice, sotto consiglio del suo fidanzato, scrive un monologo da presentare a un provino.

La La Land: Finale e significato del musical

Mia e Sebastian si separano per molto tempo, ognuno per inseguire i propri sogni. Dopo l’ennesima delusione, l’aspirante attrice torna in Nevada dai suoi genitori, arrendevole e disillusa. A questo punto, Sebastian contatta una direttrice di casting e spinge la sua dolce metà a presentarsi ai provini.

Il provino di Mia va alla grande e lei ottiene una proposta per un film. Il musicista Jazz la spinge ad inseguire il suo obiettivo, anche se questo vorrà dire lasciarsi definitivamente. Passano cinque anni e la protagonista ha ormai raggiunto un successo strabiliante come attrice; ha un marito, una figlia, la sua vita sembra “perfetta”. Una sera, lasciata la bambina a casa, si reca con il marito in un locale Jazz chiamato Seb’s. Dal nome, Mia capisce subito che Sebastian era riuscito ad aprire un locale tutto suo realizzando il suo sogno. Il musicista suona la loro canzone e la coppia comincia ad immaginare come sarebbe stata la loro vita se non avessero mai deciso di lasciarsi. Il capolavoro di Damien Chazelle, La La Land, si incentra su due anime sognatrici, che non sono scese mai a compromessi pur di realizzare il proprio scopo nella vita. I sogni, però, li mettono di fronte ad una dura scelta: il successo o l’amore.

