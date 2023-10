LA LEGGE DEL DESIDERIO/ Uno dei film più provocatori di Pedro Almodovar

Dopo averlo riportato al cinema nell’estate 2023, CG propone in nuove edizioni Dvd e On Demand la versione restaurata de La legge del desiderio, uno dei più grandi capolavori firmati da Pedro Almodovar. Un irriverente e durissimo thriller melodrammatico, uno dei film più provocatori del cineasta spagnolo in cui si fondono desiderio, passione sfrenata e black humor.

Veronica Gentili debutta alla conduzione delle Iene e apre salutando Belen/ "Vorrei tanto fare una cosa..."

SINOSSI – Pablo e Tina sono fratelli. I genitori si separarono quando erano ragazzi, maschi. Tino ha cambiato sesso ed è andato a vivere con il padre, con cui ha avuto una relazione, prima di essere abbandonata. Pablo è un regista, è innamorato di Juan, ma non ricambiato. A sconvolgere la sua vita e quella di Tina arriva Antonio, un giovane tormentato, possessivo e minaccioso.

Dolcenera affonda Amici e Xfactor: "I talent sono decaduti..."/ La frecciatina al veleno

Il tema centrale de La legge del desiderio, l’omosessualità, rese molto difficile trovare finanziamenti per lo sviluppo del progetto, ma fortunatamente la produzione superò ogni ostacolo. Qui anche comparsa nei panni di un gestore di un negozio di ferramenta, Almodovar firma una dichiarazione del suo cinema: una dichiarazione di libertà da parte di un regista destinato a fare qualsiasi cosa senza chiedere il permesso a nessuno. All’epoca, infatti, il movimento gay era molto marginale e realizzare un lungometraggio simile era molto più che rischioso. Ma la libertà trionfa sempre. Impossibile non citare le grandi prove attoriali: da Eusebio Poncela a Carmen Maura al giovanissimo Antonio Banderas, applausi a scena aperta.

Flavia Vento: "Mi è apparsa la Madonna sul campo da golf"/ "Ha detto che a breve Gesù tornerà"

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA