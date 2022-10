La legge del più forte/ Su Rete 4 il film western con Glenn Ford

La legge del più forte, il film su Rete 4

La programmazione di Rete 4 per questa domenica 2 ottobre prevede alle ore 17.00 la messa in onda del film western La legge del più forte. Si tratta di una pellicola americana del 1958 prodotta dalla Metro Goldwyn Mayer con la regia di George Marshall, il soggetto scritto da William Bowers il quale si è occupato anche della sceneggiatura insieme a James Edward Grant e William Roberts.

Le musiche della colonna sonora sono state composte da Jeff Alexander, il montaggio è stato realizzato da Ralph E. Winters e il ruolo di direttore della fotografia affidato a Robert Bronner. Nel cast sono presenti Glenn Ford, Shirley MacLaine, Leslie Nielsen, Mickey Shaughnessy, Edgar Buchanan, Willis Bouchey e Pernell Roberts.

La legge del più forte, la trama del film

Stati Uniti d’America, anno 1880. Un cowboy di nome Jason Sweet partecipa a un’importante partita di poker durante la quale riesce a vincere un gregge di pecore e decide di portarlo in una cittadina del west dove la principale attività è quella dell’allevamento dei bovini.

Presto scopre quali siano le difficoltà per farsi accettare in una società piuttosto chiusa. Qui incontra la bella Dell, fidanzata con il potente colonnello Steven Bedford. In realtà i due uomini si conoscevano già Texas, quando il “colonnello” si chiamava Johnny: Bedford capisce subito che la presenza di Jason mette a rischio la posizione che si è costruito sulle menzogne. Infatti il colonnello non perde occasione per denigrare davanti a tutti Jason fino all’inevitabile scontro finale…

