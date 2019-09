La Leggenda del Cacciatore di Vampiri/ Su Rai 4 il film con Benjamin Walker

La Leggenda del Cacciatore di Vampiri va in onda oggi, 10 settembre, su Rai 4 per la prima serata. Si tratta di un film che ha debuttato nelle sale cinematografiche italiane ed internazionali durante l’anno 2012. Il film andrà in onda sul canale Rai 4 alle ore 21:25 il giorno 10 settembre. Il regista del film risulta essere Timur Bekmambetov. Gli attori principali che compongono il cast del film sono Benjamin Walker, Mary Elizabeth Winstead, Rufus Sewell e Dominic Cooper. Soggetto e sceneggiatura del film sono stati realizzati da Seth Grahame-Smith mentre tra i produttori della pellicola figura anche il noto regista Tim Burton. Le musiche sono state curate dal maestro Henry Jackman. Il genere al quale appartiene il film risulta essere l’azione condita da diversi elementi fantastici.

La Leggenda del Cacciatore di Vampiri, trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di La Leggenda del Cacciatore di Vampiri. Abraham Lincoln, colui che sarà ricordato come uno dei migliori presidenti nella storia degli Stati Uniti d’America è appena un ragazzino e vive una vita spensierata in compagnia dei suoi genitori Thomas e Nancy. Una notte, mentre era ancora sveglio, Abraham vede uno strano essere, un vampiro di nome Jack Barts, attaccare sua madre. Dopo alcuni giorni, la madre muore perché sembra essere stata avvelenata al momento dell’attacco. Abraham soffre molto per la perdita della mamma ma promette al padre rimasto solo di non vendicarsi. Tuttavia, la rabbia del ragazzo è molto forte ed il futuro presidente non può far altro che meditare vendetta contro l’intera specie dei vampiri. Ritrova ed affronta Jack Barts ma rischia di morire prima di venire di salvare da un misterioso uomo di nome Henry Sturgess. Henry prende sotto la sua ala protettrice Abraham e lo insegna tutto ciò che deve sapere sul combattere il vampirismo ed uccidere i vampiri. Abraham in questo modo diviene a tutti gli effetti un vero e proprio cacciatore di vampiri. Tuttavia, con il tempo Abraham verrà a sapere di cose orribili su Henry e su Jack Barts che lo modificheranno completamente ma al tempo stesso gli daranno la forza per riuscire a vincere la guerra ed abolire la schiavitù in America.

