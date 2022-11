LA LEGGENDA DI KASPAR HAUSER/ Davide Manuli firma un’opera sorprendente

La storia di Kaspar Hauser è stata raccontata e interpretata diverse volte tra cinema e teatro. Impossibile non pensare a L’enigma di Kaspar Hauser di Werner Herzog, tra i lungometraggi più belli della cinematografia del regista tedesco. Una delle riletture più audaci è sicuramente quella di Davide Manuli con il suo La leggenda di Kaspar Hauser, opera ora disponibile in Dvd (ed. CG Entertainment) e On Demand su CG Digital.

SINOSSI – In Sardegna, in una dimensione astratta senza luogo né tempo, un corpo arriva su una spiaggia: si tratta di Kaspar Hauser, un giovane erede al trono tenuto nascosto fin da piccolo per impedirgli di regnare. L`isola è abitata solo da 5 personaggi: la Granduchessa, divenuta regina, il Drago, suo umile servo, il Dark Man, tuttofare amante della duchessa, la Veggente e lo Sceriffo. Kaspar Hauser verrà accudito dallo Sceriffo e apprenderà presto di chi deve fidarsi o meno.

Già autore del sorprendente Beket, Davide Manuli con La leggenda di Kaspar Hauser propone la sua visione eccentica, esaltando gli elementi metaforici del mito. Girato in pellicola e in bianco e nero, senza grigi, vanta piani sequenza eccellenti. Un vero e proprio alieno nella cinematografia italiana, basti pensare al cast, che coniuga Vincent Gallo, Claudia Gerini, Silvia Calderoni e Fabrizio Gifuni. Menzione necessaria per lo straordinario commento sonoro dell’artista francese Vitalic.

