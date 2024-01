La lunga notte – La caduta del Duce: la storia vera della fiction di Rai1/ Giorni tumultuosi per l’Italia

La vera storia de La lunga notte – La caduta del Duce: quello che accadde realmente

Lunedì 29 gennaio, in prima serata, Raiuno trasmette la prima puntata de “La lunga notte – La caduta del Duce”, la fiction con Alessio Boni che racconta i giorni tumultuosi che affrontò l’Italia quando il 24 luglio 1943 il Pase si trova ad un bivio con gli Alleati che avanzano in Sicilia e i Nazisti che si preparano ad affrontare il territorio italiano, ma cosa accadde davvero durante il periodo che potrò al crollo del Fascismo in Italia?

Quali furono le decisioni politiche che portarono alla caduta di Benito Mussolini? Cosa accadde davvero in quei giorni in quel di Palazzo Venezia? La fiction con Alessio Boni punta a svelare nuovi dettagli su quelli che sono stati giorni cruciali per la storia italiana.

La vera storia de La lunga notte – La caduta del Duce: le dimissioni di Benito Mussolini

La storia vera de La lunga notte parte il 24 luglio 1943 segna un momento cruciale nella storia del nostro paese, durante la seconda guerra mondiale. In seguito allo sbarco alleato in Sicilia e al crollo militare, il Gran Consiglio del fascismo si riunisce, dando inizio a una serie di eventi che porteranno alla caduta del Duce, Benito Mussolini. Tra i presenti vi sono figure rilevanti del regime come Dino Grandi, Carlo Scorza, Galeazzo Ciano e altri gerarchi.

La riunione è caratterizzata dall’urgente necessità di prendere decisioni di fronte al disastro militare. Durante il confronto, Dino Grandi presenta un ordine del giorno in cui denuncia il regime fascista per aver portato il paese sull’orlo della sconfitta. Il 25 luglio, Mussolini si reca da Vittorio Emanuele III a Villa Savoia e rassegna le dimissioni da capo del governo, accettate dal sovrano.

La vera storia de La lunga notte – La caduta del Duce: così il generale Pietro Badoglio fu incaricato di formare un nuovo governo

L’ordine del giorno chiede che siano restituite al sovrano, al Gran Consiglio e al Parlamento le funzioni e le prerogative dello Statuto Albertino, che il regime aveva concentrato nelle mani del Duce. La maggioranza dei gerarchi vota a favore, segnando la fine del fascismo. La storia vera de La luna notte, poi, porta direttamente alle 22:45 dello stesso giorno quando la radio annuncia ufficialmente la caduta di Mussolini, comunicando il conferimento dell’incarico di formare un nuovo governo al generale Pietro Badoglio.

Questo evento segna la fine di un’era, con il fascismo che si sgretola e lascia spazio a un nuovo capitolo nella storia italiana. La caduta di Mussolini è un punto di svolta, aprendo la strada a importanti cambiamenti politici e sociali nel paese. Una pagina di storia raccontata accuratamente nello sceneggiato televisivo La Lunga Notte, che narra le tre settimane precedenti alla fine del regime fascista.











