La madre di Greta Rossetti ‘tifa’ per Mirko Brunetti e Perla Vatiero/ “Spero chieda di sposarla…”

Grande Fratello 2023, la verità sul matrimonio tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Mirko Brunetti è il perfetto esempio di come uscire dalla Casa più chiacchierata d’Italia non implichi necessariamente uscire di scena. La sua esperienza al Grande Fratello 2023 è finita forse prima del previsto ma il suo ruolo continua ad essere centrale in riferimento alle trame amorose. Ormai chiuso il capitolo ‘triangolo’, l’attenzione è tutta rivolta ad un possibile ritorno di fiamma con Perla Vatiero.

Tra confronti, lettere e messaggi a distanza, Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono sembrati ancora complici. Qualcosa di irrisolto che si trascina da Temptation Island e che nel mezzo ha avuto la parentesi con Greta Rossetti proprio dopo il reality. Proprio la madre di quest’ultima – come riporta BlogTivvu – si sarebbe espressa ai microfoni di “Non succederà più” parlando sia delle trame del passato che dei possibili risvolti sentimentali tra l’ex concorrente del Grande Fratello 2023 e Perla Vatiero.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, la madre di Greta Rossetti ‘spera’: “Mirko faccia ora la proposta di matrimonio…”

La madre di Greta Rossetti si sarebbe innanzitutto espressa sui presunti propositi nuziali di Mirko Brunetti e Perla Vatiero. La donna avrebbe infatti confermato gli intenti dell’ex concorrente prima di Temptation Island, ovvero di convolare a nozze con la sua ex fidanzata. Inoltre, la donna ha confermato come già nel corso dell’esperienza nel reality passionale fosse evidente l’interesse ancora vivo per Perla a dispetto dell’avvicinamento a Greta Rossetti.

Non a caso, anche Greta Rossetti ha più volte palesato – quando ancora era in piedi la sua storia con Mirko Brunetti – il dubbio che con Perla Vatiero vi fosse ancora qualcosa di irrisolto. Intanto, il rapporto adesso risulta chiuso e la madre della concorrente del Grande Fratello 2023 sembra quasi fare il tifo per il ritorno di fiamma, e non solo. “Io spero che Mirko faccia a Perla la proposta di matrimonio adesso al Grande Fratello”.

