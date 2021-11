Wendy Kay, La madre di Soleil Sorge accusa Alex Belli/ “E’ uno stratega e vuole fare scandalo”

Wendy Kay vs Alex Belli “Non diamo peso alle sue parole. E’ una strategia”

La mamma di Soleil Sorge attacca Alex Belli. L’avvicinamento tra Alex Belli e Soleil Sorge è stata in queste settimane oggetto di dibattito all’interno ma anche fuori la casa del Grande Fratello Vip. Per ben due volte è intervenuta Delia Duran, la moglie dell’attore. I due hanno provato anche ad allontanarsi ma ieri entrambi hanno ammesso di aver sentito la mancanza l’uno dell’altra in quei giorni. Ad esprimere un parere sul comportamento di Alex Belli ci ha pensato Wendy Kay, la madre di Soleil Sorge. Sotto un post su Instagram, condiviso da una fanpage della figlia in cui c’era scritto: “Alex che vuole autoconvincersi che le manchi così tanto Soleil. Sta sotto mille treni”, Wendy ha risposto: “Non diamo peso alle sue parole. E’ una strategia”.

La madre di Soleil è convinta infatti che Alex Belli si stia comportamento in questo modo solo per dare scandalo: “E’ solo per attirare l’attenzione e fare scandalo. Non ha altri argomenti”. Wendy Kay è convinta che le parole di Belli non siano credibili. Gli utenti sui social a queste dichiarazioni della madre di Soleil si sono divisi. C’è chi ha commentato che anche la figlia starebbe facendo un teatrino e che sarebbe falsa come Alex Belli: “Diciamo che diamo il merito di questo teatrino alle agenzie di questi personaggi”.

La madre di Soleil Sorge chiede scusa a Raffaella Fico: “Certe parole…”

Wendy Kay si è scusata con Raffaella Fico. Tra la figlia Soleil Sorge e Raffaella non è mai nata un’amicizia. La showgirl partenopea si è sentita offesa dall’esclamazione poco galante di Soleil, ripetuta in più occasioni a Cinecittà. Dopo aver dichiarato pubblicamente di voler prendere provvedimenti per quanto accaduto, Raffaella ha confermato di aver denunciato Soleil. Dopo lo scontro avvenuto con la Fico, Wendy Kay ha preso la parola e si è scusata nei confronti di Raffaella Fico sottolineando però il fatto che certe questioni dovrebbero rimanere fuori la sfera televisiva: “Chiedo scusa a Raffaella Fico e spero si metta fine a tutto questo. Questa vicenda è triste. Anche perché penso che Soleil sia una brava ragazza, caduta in un gioco televisivo troppo pesante. E sono certa che Raffaella è una ragazza per bene e un’ottima madre. Certe parole lasciamole oltreoceano”. Chissà se la showgirl ci ripenserà ritirando la querela nei confronti di Soleil.

