La Mantide/ Diretta 30 agosto e anticipazioni: in apertura un misterioso omicidio

La Mantide, diretta prima puntata: commento live 30 agosto 2022

Al via La Mantide con il primo episodio di questa sera. In apertura il misterioso assassinio di un uomo di origine cecena, il cui corpo è stato trovato in una segheria in aperta campagna, con la testa decapitata e sanguinante posizionata al suo fianco. Il commissario Ferracci, recatosi sul luogo, non ha dubbi: chi l’ha ucciso ha utilizzato la stessa modalità di Jeanne Deber, serial killer detta anche “La Mantide” che anni prima ha terrorizzato la Francia con una serie di brutali omicidi e che è stata poi arrestata e imprigionata.

La Mantide, location/ Dov'è stata registrata la fiction di canale 5? In Francia...

Il commissario Ferracci decide così di raggiungere Jeanne in prigione: fu lui a catturarla all’epoca dei fatti. L’intenzione dell’uomo è quella di parlare della serie di omicidi che sta imperversando in Francia, e ritiene che ci siano dei legami tra La Mantide e questo misterioso assassino. Lei decide di collaborare per rintracciarlo, ma ad una condizione: “Voglio avere soltanto un interlocutore: mio figlio“. Damien, figlio di Jeanne, è un poliziotto che ha deciso di imboccare la strada della giustizia proprio in seguito ai gravi fatti commessi dalla madre (Agg. Ruben Scalambra).

House of the Dragon/ Anticipazioni 29 agosto: inizia la saga della casa Targaryen

La Mantide, non solo Carole Bouquet: il cast della miniserie

La Mantide è la miniserie thriller al debutto su Canale 5 da questa sera, con i primi due episodi. Il prodotto può contare su un ampio cast, capitanato da Carole Bouquet che interpreta Jeanne Deber, soprannominata La Mantide, la protagonista. Volto noto del grande schermo a livello internazionale, la Bouquet ha preso parte a più di 40 film diventando un’icona nel settore cinematografico. Solitamente impegnata in ruoli da femme fatale o da personaggi alto-borghesi, questa volta si cala nei panni di una serial killer che per 25 anni ha terrorizzato la Francia.

Anticipazioni Chicago PD 9, puntata 5 settembre/ Hailey salva la persona sbagliata?

Oltre a Carole Bouquet, il cast della miniserie conta anche la presenza di Fred Testot nei panni di Damien, figlio della protagonista. Vi è poi Manono Azem, Frederique Bel, Jacques Weber, Robinson Steveni e Pascal Demolon: quest’ultimo interpreta il commissario Ferracci (Agg. Ruben Scalambra).

La Mantide, la miniserie francese con Carole Bouquet

Questa sera, martedì 30 agosto, debutta nel prime-time su Canale 5 la miniserie “La Mantide”, che vede protagonista Carole Bouquet. “La Mante”, questo il titolo originale, è composta da 6 puntate, che andranno in onda in tre prime serate: i prossimi appuntamento sono domani, mercoledì 31 agosto, e lunedì 5 settembre. In Italia la serie è stata interamente pubblicata sulla piattaforma di streaming Netflix a dicembre 2017. Nella miniserie di produzione francese, Carole Bouquet interpreta Jeanne Deber, famigerata serial killer nota come La Mantide che ha terrorizzato la Francia 25 anni prima degli eventi narrati.

La donna esce dall’isolamento cui è sottoposta, per aiutare le autorità a rintracciare un suo imitatore. Ma Jeanne accetta di collaborare con il sovrintendente Ferracci (Pascal Demolon), il poliziotto che all’epoca era riuscito a catturarla, a una condizione: avere come interlocutore il figlio Damien (Fred Testot), diventato poliziotto. Tra le location de “La Mantide” il prestigioso Château de Villette, nel comune di Condécourt, che nella fiction diventa la struttura penitenziaria che ospita Jeanne Deber. Nel cast della miniserie anche Manon Azem, Élodie Navarre, Jacques Weber e Serge Riaboukine.

La Mantide, anticipazioni puntata 30 agosto: episodio 1 e 2

Ecco le anticipazioni dei primi due episodi de “La Mantide”, in onda martedì 30 agosto in prima serata dalle 21.35 su Canale 5. Il capitano Feracci e la sua squadra indaga su una serie di omicidi, copie perfette degli assassinii perpetrati da Jeanne Deber, detta la Mantide, una famosa serial killer nota per la sua crudeltà e imprigionata 25 anni prima. La donna accetta di collaborare con la polizia a una condizione: il figlio Damien Carrot sarà il suo unico contatto. Damien non vede la madre dal suo arresto ed è diventato poliziotto proprio per riscattare i suoi efferati crimini. Inoltre, Damien non ha mai parlato con nessuno della madre, che tutti credono sia morta in un incidente aereo. Ma le circostanze lo costringono ad accettare lo scomodo ruolo di intermediario tra la madre e la polizia. Nel secondo episodio Baptiste Severin, un funzionario pubblico, potrebbe essere l’emulatore della Mantide. L’uomo è in fuga e la polizia teme che agisca nelle prossime ore. Damien accusa la madre di aver controllato Severin per arrivare a lui. Ma la donna nega e lo aiuta a trovare il fuggitivo. Damien arresta Severin, che lo minaccia di rivelare il suo segreto agli altri poliziotti. Per trovare la prossima vittima di Severin, Damien è costretto a un confronto con la madre.











© RIPRODUZIONE RISERVATA