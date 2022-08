La Mantide/ Anticipazioni puntata 31 agosto: Jeanne incontra Lucie

La Mantide, seconda puntata 31 agosto su Canale 5

Questa sera, mercoledì 31 agosto, alle 21.40 su Canale 5 va in onda il secondo appuntamento con “La Mantide”, la miniserie francese diretta da Alexandre Laurent con protagonista Carole Bouquet. La prima puntata, trasmessa ieri sera, ha incollato davanti al video 1.124.000 spettatori con uno share dell’8.2%. Oggi andranno in onda il terzo e quarto episodio, mentre gli ultimi due sono in programma per lunedì 5 settembre. Ambientata a Parigi, la serie racconta la storia di uno spietato serial killer che imita i delitti commessi dalla Mantide, che oltre vent’anni prima aveva terrorizzato la Francia, uccidendo uomini all’apparenza perfetti che in realtà avevano commesso atti di violenza contro donne e bambini. Jeanne Deber, questo il vero nome dell’assassina, sta scontando una condanna all’ergastolo, ma è l’unica che può aiutare il Commissario Ferracci a risolvere il caso. La donna accetta di collaborare con la polizia a una sola condizione: il detective Damien Carrot deve prendere parte alle indagini come contatto diretto. Perché proprio lui? Damien è suo figlio.

La Mantide, anticipazioni episodi 3 e 4

Nel terzo episodio de “La Mantide” l’emulatore di Jeanne Deber continua a mietere vittime e la serial killer si rivela centrale per i progressi fatti dalla polizia. Il copycat mette la polizia sulle tracce di un corpo gettato in un pozzo diversi mesi prima. L’omicidio apparentemente non fa riferimento a nessuno degli omicidi della Mantide. Ma il commissario Ferracci e la sua squadra iniziano a dubitare che La Mantide venticinque anni prima abbia confessato proprio tutto. Nel quarto episodio La Mantide riesce a evadere. Tutti temono il peggio, ma Jeanne si è recata a casa del figlio Damien per incontrare sua moglie, Lucie. Intanto l’imitatore fa consegnare un telefono a Jeanne per comunicare direttamente con lei. La polizia spera così di rintracciarlo, ma non sarà così facile…

