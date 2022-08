La Mantide, location/ Dov’è stata registrata la fiction di canale 5? In Francia…

La Mantide, dove si trova la location della fiction di canale 5

Oggi, martedì 30 agosto, in prima serata su canale 5, parte la nuova fiction intitolata “La Mantide”. Si tratta di una miniserie francese in cui la protagonista è Jeanne Deber (Carole Bouquet), una serial killer che venticinque anni prima aveva seminato il panico uccidendo diverse persone con il soprannome de La Mantide. Un thriller che è destinato ad appassionare il pubblico di canale 5 esattamente come ha fatto in patria. Ma dove è stata girata la fiction che debutta ufficialmente questa sera?

La Mantide è stata girata nell’autunno del 2016 e le riprese sono avvenute tutte in Francia, precisamente in alcuni luoghi mozzafiato sia per il paesaggio naturale che artistico. In particolare, La Mantide è stata girata ad Arcuei ed a Château de Villette, a Condécourt, un comune francese di 539 abitanti situato nel dipartimento della Val-d’Oise nella regione dell’Île-de-France.

I luoghi della fiction La Mantide

A Clichy-la-Garenne sono state effettuate le riprese della casa di Damien mentre il castello di Château de Villette a Condécourt diventa la struttura penitenziaria che ospita la spietata assassina. Château de Villette è considerata una piccola reggia di Versailles di cui ricorda la struttura architettonica. Totalmente immersa nel verde, è un piccolo gioiello architettonico che merita di essere visitato almeno una volta esattamente come la più grande e famosa Reggia di Versailles.

Un luogo suggestivo e magico che ha ospitato le riprese della miniserie francese che, da questa sera, farà compagnia ai telespettatori di canale 5 per tre puntate.

