La meccanica delle ombre/ Su Rai 3 il film con François Cluzet (oggi, 22 luglio 2019)

La meccanica delle ombre è il film che andrà in onda in prima visione tv su Rai 3, questa sera, lunedì 22 luglio, alle ore 21.20. La pellicola francese del 2016 è un thriller diretto da Thomas Kruithof che è anche co-sceneggiatore insieme a Yann Gozlan; la fotografia è affidata a Alex Lamarque mentre il montaggio è a cura di Jean-Baptiste Beaudoin. Il cast vede come principali protagonisti François Cluzet nella parte di Duval e l’italiana Alba Rohrwacher nel ruolo di Sara. Completano il cast Bruno Georis, Denis Podalydes, Simon Abkarian Simon, Sami Bouajila e Daniel Hanssens.

La meccanica delle ombre, la trama del film

Il film racconta la storia del sessantenne Duvall, di professione contabile dal carattere molto preciso e puntiglioso. L’uomo è un ex alcolista, solo e senza una famiglia, che nel corso del tempo ha saputo trovare un suo equilibrio e uno scopo di esistenza proprio grazie alla sua professione. Da molti anni, Duvall vive e lavora a Parigi per un’azienda. All’improvviso si ritrova fuori dai piani aziendali a causa dell’esuberi di personale. Lo sgomento è tanto, così come la paura di non trovare un nuovo lavoro. Duvall decide quindi di mettersi alla ricerca di un nuovo impiego che possa garantirgli il minimo per sopravvivere. La ricerca, però, non è semplice come sperava. Alla fine, stremato economicamente, accetta l’incarico che gli viene proposto dal losco Clément: un lavoro semplice e ben pagato anche se poco comprensibile. Ogni giorno, infatti, Duvall dovrà ascoltare una cassetta con delle intercettazioni telefoniche e trascriverne fedelmente il contenuto. Le prime trascrizioni sono un insieme di strani codici e frasi incomprensibili, per certi versi anche banali. Ma Duvall non impiega molto a capire che il contenuto di queste cassette è davvero compromettente e ha forti implicazioni politiche. La situazione peggiora quando, trascrivendo un’intercettazione, si accorge che i due protagonisti fanno chiaramente accenno ad un omicidio. Spaventato dalle possibili conseguenze, Duvall prova a tirarsi fuori dall’intrigo. Il desiderio di non far parte del piano si rivela una mera utopia: rinunciare all’incarico è praticamente impossibile. Inizia, così, una lotta contro il tempo per riuscire a salvare la sua vita: deve fuggire dai radar dei servizi segreti, in combutta con le alte sfere della politica francese. Da burocrate freddo e metodico, Duvall si trasforma a sua volta in un agente segreto che si mette alla ricerca delle forze dell’ordine deviate che progettano un colpo di stato.

