La mia favola di Natale/ Su Rai 2 il film con Alexis Knapp

La mia favola di Natale, film di Rai 2 con Callum Alexander

La mia favola di Natale va in onda oggi, 27 dicembre 2021, con inizio alle ore 14,00 su Rai 2. Come attrice protagonista si avvale della presenza di Alexis Knapp, modella e attrice americana. Su piccolo schermo la Knapp è celebre per la sua presenza in ‘Ground Floor’, una serie Tv amata anche alle nostre latitudini.

Mamma, ho visto un fantasma/ Su Italia 1 per un pomeriggio spassosissimo

Assieme alla Knapp il film si avvale della presenza di Callum Alexander, talentuoso attore di bell’aspetto che deve incrementare ancora la sua carriera cinematografica, al momento presente solamente nel cast di questo film e di un’altra produzione americana, non ancora internazionale.

La mia favola di Natale, la trama del film: un insegnate di New York e…

Leggiamo la trama de La mia favola di Natale. Samantha lavora come insegnante in una scuola di New York e dalla grande città americana, dalla Mela più grande del mondo nell’ideale collettivo, la ragazza deve tornare al suo paese d’origine per trascorrere, come accade per molti che in America vivono lontani dalla famiglia, il Natale tra i suoi cari. Tornata a casa, Samantha incontra Alex, un giovane di bell’aspetto che lei crede sia impiegato nel corpo diplomatico di qualche paese straniero. La realtà è ben diversa e in poco tempo la donna scopre che Alex si chiama in realtà Alexander ed è un principe, anzi, il principe ereditario del regno Maldevia.

NATALE A 5 STELLE, CANALE 5/ Ricky Memphis, l'assistente che salva il premier!

L’amore è già nato ma la ragazza ora è di fronte ad una scelta, un bivio che nella vita può divenire la ‘sliding door’ che cambierà tutto, nel bene o nel male, nessuno può saperlo, tantomeno lei. Maldevia la vuole, anzi, proprio il principe le chiede di trasferirsi nel suo Regno come principessa erede al trono, ma Samantha è pronta ad abbandonare la grande metropoli, le opportunità culturali e sociali di vivere a New York per abbracciare una vita fatta di diplomazie e conformismi, o seguirà l’amore lasciando da parte il suo passato per vivere la favola? Nessun spoiler, fidatevi, vi lasciamo alla visione.

UNKNOWN SENZA IDENTITA', RETE 4/ Diretta: ricostruzioni choc, Liam Neeson fa all-in!

© RIPRODUZIONE RISERVATA